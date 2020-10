El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y el gobernador Axel Kicillof están aislados por ser contactos estrechos de una persona con Covid-19

LA PLATA.- Las sospechas de contagios de coronavirus se expanden en el entorno del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, esta aislado por ser contacto estrecho de un funcionario de la Casa de Gobierno que tiene Covid-19, informaron fuentes oficiales.

Mientras tanto, sigue aislado Kicillof, que mantiene una agenda virtual desde el viernes, luego de que un funcionario de la gobernación diera positivo. No se hizo la prueba todavía porque están esperando para ver si aparecen síntomas. Si no aparecen, no se testeará, dijo un funcionario cercano al gobernador. Por el momento, mantendrá una agenda solo virtual, informaron en la Casa de Gobierno.

"Me encuentro bien y sin síntomas, cumpliendo el aislamiento como corresponde -dijo Kicillof -. Es un virus de muchísimo contagio y hay que seguir con los cuidados personales."

"El gobernador está bien. Está cumpliendo el protocolo", informó un ministro bonaerense a LA NACION. La ministra de Comunicación de la gobernación, Jesica Rey, también esta aislada en forma preventiva, según se comunicó.

Ninguno de los tres funcionarios aislados presentaban síntomas hasta esta mañana.

Kicillof tendrá una semana intensa dado que el viernes expira el plazo fijado para la extensión del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y se esperan nuevas definiciones en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se registra un leve descenso de los casos hace tres semanas.

"Hay una ralentización en el AMBA. La cantidad de casos empieza a bajar. Estamos en los casos que teníamos en julio", informó hoy el ministro de Salud Daniel Gollán. No obstante, el panorama de la provincia de Buenos Aires aún no es alentador por el notable aumento de casos en el interior.

Bianco, que cada lunes participa con Gollán de la rueda de prensa en la que se actualiza la situación epidemiológica de la provincia, hoy no estuvo. Lo reemplazó el subsecretario de Gestión de Coordinación de Gestión, Agustín Wydler.

En Buenos Aires, solo 16 municipios se encuentran hoy en fase 5. Otras 74 comunas están en fase 4 y hay45 en fase 3. Cada vez hay más municipios ajenos al Gran Buenos Aires en la fase más restrictiva de circulación debido al aumento de contagios.

