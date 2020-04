El estudio pedido por el gobierno chileno destaca la cantidad de testeos realizados y el menor avance de contagios Crédito: Captura de TV

SANTIAGO DE CHILE .- El gobierno de Sebastián Piñera reaccionó rápidamente al discurso que ofreció el viernes el presidente Alberto Fernández , en el que comparó las cifras de ambos países en el manejo del coronavirus y resaltó la menor cantidad de contagiados que posee la Argentina con respecto a países de la región como Chile y Brasil, aunque sin abordar la cantidad de testeos que han llevado a cabo.

"Tiene sentido el esfuerzo. Quiero que entendamos que no fue en vano quedarse en casa, que fue bueno, que nos alivió el problema que aún existe", dijo Fernández, en medio del anuncio sobre la extensión de la cuarentena obligatoria hasta el 26 de abril.

En su presentación, el Presidente destacó varias cifras positivas de su administración y se refirió a Chile cuando abordó la tasa de incidencia (número de casos nuevos de una enfermedad) por cada 100 mil habitantes : 31,24 en Chile y un 4,19 para la Argentina.

Desde La Moneda, precisamente, pidieron la elaboración de manera urgente de un informe que se hizo público este domingo y que se denominó " Coronavirus: Chile versus Argentina ".

Su autor fue el ingeniero comercial Pablo Eguiguren , exjefe de gabinete del Ministerio de Economía en el inicio del segundo mandato de Piñera, quien ha alcanzado notoriedad a través de Twitter con numerosos hilos con estadísticas y gráficos en los que destaca el manejo de la pandemia por parte del gobierno chileno. Eguiguren confirmó la existencia del documento, pero se excusó con LA NACION de entregar más detalles.

En el texto destacan distintos criterios para defender el accionar de la administración de Piñera durante esta emergencia sanitaria: estadísticas generales, informes internacionales, tests realizados y comentarios sobre las medidas tomadas por ambos gobiernos. El informe destaca que el porcentaje de crecimiento de contagiados en las últimas 24 horas fue del 6,55% en Chile, mientras que en la Argentina llegó al 8,46%.

Asimismo, y como parte del éxito de la estrategia de cuarentenas "progresivas" que ha implementado Chile -que también ha generado críticas internas y desde la oposición-, se apuntó particularmente a la cantidad de tests PCR (moleculares) que se realizan ambas naciones. En Chile se realizan 82.271 exámenes (4228 tests por millón de habitantes), en comparación con la Argentina, que suma 19.758 (435 por millón de habitantes).

"Chile estaría reportando el 50% de los casos sintomáticos del país, siendo el 7º mejor país del mundo en este indicador. Por su parte, Argentina estaría reportando el 13% de los casos sintomáticos, ubicándolos en el lugar 38º entre 79 países", añadió el informe, que citó un estudio de la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Además, el documento destacó que el último informe epidemiológico de Chile reportó 642 casos importados, versus los 816 de la Argentina. En La Moneda también recibieron una investigación de The Economist Intelligence Unit, del 27 de marzo, que evaluó la capacidad de respuesta del país ante a la enfermedad. En ese sentido, se destacó que el gobierno de Piñera también fue mejor evaluado en cuatro de seis criterios comparados que la administración de Alberto Fernández.

"Creo que es demasiado temprano para evaluar lo bien o mal que lo hacen los gobiernos. Lo peor está por venir. Esta evaluación será al final del camino: cómo se pudo o no se pudo salvar más vidas. Las estadísticas por el momento no miden lo mismo, no dicen lo mismo. Y recién se podrán comparar al final del año. Chile ha sido acusado de triunfalismo; tenemos pocos muertos, pero también pocos habitantes. Y, según la proporción que se mida, las comparaciones pueden ser favorables o excelentes", analizó la socióloga Marta Lagos.

Por su parte, Marcelo Díaz, exembajador de Chile en la Argentina, calificó de "incomprensible" la conducta del gobierno chileno. "Esto no es una disputa entre países. Esta es una pandemia global, cuya solución también se trata de una solución global. Quizás algo que irrita a La Moneda, que tiene una distancia ideológica con el gobierno del presidente Fernández, es que muchos hemos considerado que las medidas en la Argentina han sido ejemplo de políticas públicas que deberían implementarse acá", comentó el exfuncionario del gobierno de Michelle Bachelet.