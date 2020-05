Coronavirus: con medio millón de personas más, se pone a prueba la cuarentena

Al menos 400.000 personas están autorizadas a volver a trabajar en el área metropolitana; la preocupación se centra en el transporte público

En el inicio de un nuevo período de la cuarentena en todo el país, el gobierno de Alberto Fernández seguirá esta semana con atención el movimiento comercial e industrial en la zona metropolitana, región del país que concentra cerca del 70 por ciento de los casos de coronavirus y a la cual se sumarán como mínimo unas 400.000 personas con autorización para volver a trabajar, de acuerdo con las estimaciones gubernamentales.

La apertura a partir del martes de 50.000 comercios de distintos rubros -unas 150.000 personas entre empleadores y empleados- en la ciudad de Buenos Aires y la reanudación de las actividades de 500 industrias grandes y medianas en territorio bonaerense (a un promedio de 500 empleados cada una) se combinarán para un aumento de la circulación de personas en la zona metropolitana.

A los 400.000 empleados que volverán al trabajo debe sumarse el número incierto de consumidores que asistirán a los locales que abran.

El Gobierno espera ahora ver cómo impacta en la curva de contagios. La zona metropolitana es la única del país en la que la "reapertura progresiva", la fase 4 de la lucha contra la pandemia, quedó postergada hasta que baje el ritmo de contagios.

"Hasta hoy lo hicimos muy bien, acá es el esfuerzo de la gente el que lo hizo posible. En el AMBA es donde está focalizado el problema, y ahí tenemos que trabajar mucho", dijo ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en declaraciones a Canal 9.

En acuerdo con la Casa Rosada, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, implementaron medidas para evitar que la mayor circulación de gente se extienda al transporte público, uno de los eventuales focos de infección.

En el caso de la ciudad, la reapertura de comercios se dará a partir de las 11 para evitar las horas pico, y en la provincia de Buenos Aires serán las propias empresas las que se encargarán de traer a los empleados a sus lugares de trabajo. En la ciudad, en 18 calles y avenidas se tomaron carriles de la calzada para que circulen los peatones y así garantizar el distanciamiento. Y unas 100 calles se volverán exclusivamente de uso peatonal. Desde el Ministerio de Transporte se dispuso para la primera hora del lunes el funcionamiento de un 90 por ciento de la cantidad de colectivos disponibles, y un incremento en la oferta de trenes y subtes. El viernes, según datos oficiales, la cantidad de pasajeros totales superó el millón, un 25 por ciento de los 4,5 millones de usuarios en un día laborable anterior a la llegada del virus. "Con estas medidas no debería haber mayor circulación. Hay que ver cómo se comporta la gente", afirmaron a LA NACION desde el despacho del ministro Mario Meoni, que espera presentar, en los próximos días y en conjunto con su par de Producción, Matías Kulfas, una línea de préstamos para la compra de bicicletas, monopatines y motos a tasas bajas. En el gobierno porteño dieron por descontado que los permisos a 50.000 comercios de distintos rubros traerán mayor afluencia de gente, pero evitaron arriesgar cifras. "No sabemos si la gente va a ir en masa a esos locales o si se guardará para no contagiarse", explicaron desde la sede de Parque Patricios. Reafirmaron que los controles policiales tienen "un límite" y que se apelará "a la responsabilidad de la gente".

Cruzando la avenida General Paz, la preocupación de Kicillof es que las rígidas medidas de control sean suficientes para evitar contagios en las industrias que reabran. "Vuelve la producción industrial, con muchos protocolos y a pedido de los intendentes", dijo el gobernador, el sábado. Como dato alentador, Kicillof recordó que las industrias alimentarias y de medicamentos "están trabajando desde que comenzó la pandemia, y allí no hubo contagios". Cerca del gobernador aclararon que las empresas que reabren "son, en su mayoría, las que presentaron protocolos para que trabaje el 50 por ciento de su plantilla total", como medida sanitaria agregada.