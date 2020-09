El gobierno bonaerense le advirtió al intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, que reflexione y de marcha atrás con su decisión de abandonar el sistema de fases

María José Lucesole Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2020 • 13:39

El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, criticó hoy la decisión del intendente de Tandil, Miguel Angel Lunghi, de abandonar de manera unilateral el sistema de fases, pese a que el municipio tiene 1200 casos de coronavirus confirmados.

"De avanzar en este proceso, quiero que sepa el intendente que va a estar desobedeciendo a un decreto de necesidad y urgencia de orden público", dijo Bianco. "No es un capricho. El intendente se manifestó con un decreto separatista. Lo llamo a reflexionar al intendente: dé marcha atrás", pidió Bianco, que relató que Tandil tiene el 52 por ciento de sus camas de terapia intensiva ocupadas y advirtió que en esa ciudad ya hay circulación comunitaria del virus.

Pero Bianco fue incluso más allá. "Si va a declarar la independencia, que la declare completa y deje de depender de los recursos de la provincia: asistencia financiera para salud, para compensar la caída de la recaudación y para los pagos de sueldos y aguinaldos", dijo.

"Si declara la independencia, que la declare completa", dijo el jefe de gabinete de Axel Kicillof, en referencia a la decisión de Tandil de salir del sistema de fases

En la misma línea, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, había sostenido: "Hay intendentes que son irresponsables", en referencia al jefe comunal de Tandil.

El intendente Lunghi respondió hoy que confiaba en que no habría medidas del gobierno de Kicillof contra su distrito. "No va a haber represalias, el gobierno provincial va a priorizar a Tandil", dijo el jefe comunal, que relató que esta mañana había tenido "una conversación no muy buena" con Bianco.