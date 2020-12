Lo decidió después de que el Ministerio de Salud de Rusia informara que la vacuna Sputnik V contra el coronavirus fue aprobada para su uso por personas mayores Fuente: AFP

MOSCÚ (Reuters)-. Después de que el Ministerio de Salud de Rusia informara que la vacuna Sputnik V contra el coronavirus fue aprobada para su uso por personas mayores, el presidente, Vladimir Putin, se la aplicará, dijo hoy el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, a un canal de televisión estatal ruso.

"Dijo que lo vacunarán, tomó esa decisión y estaba esperando hasta que se completaran todos los trámites", declaró el vocero al canal de televisión Rossiya 1, según declaraciones publicadas en su sitio web.

Rusia lanzó a principios de diciembre un programa de inoculación voluntaria con la vacuna Sputnik V, producida por el país, comenzando con los grupos más vulnerables en Moscú. Putin, de 68 años, había aseverado, hace diez días, que todavía no había recibido la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik-V, ya que aún no se recomendaba para personas mayores de 60 años.

Sus declaraciones generaron una fuerte polémica a nivel internacional, y en particular en la Argentina, que pactó hace semanas con Rusia la compra de millones de dosis de la vacuna para inocular a la población. Putin, sin embargo, también había aclarado que era efectiva y segura, que no veía ninguna razón para no vacunarse y que estaba esperando hasta que estuviera disponible para personas de su edad.

Ayer, el Ministerio de Salud ruso dijo que la vacuna fue aprobada para su uso por personas mayores después de un ensayo separado. Hoy, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó en su sitio web, que las personas mayores de 60 años pueden comenzar a solicitar la inyección el lunes. Y ahora el vocero de Putin informó que él mismo se la aplicará.

En tanto, desde que llegaron a la Argentina las primeras 300.000 dosis de la Sputnik V, el Gobierno acelera el plan de vacunación, preocupado por el aumento de los contagios de Covid-19. El martes se comenzará con la inoculación, que en esta etapa será para el personal de salud.

Desde el inicio del brote de coronavirus en Rusia, Putin ha trabajado principalmente de forma remota, celebrando reuniones a través de un enlace de video y con viajes limitados. El mandatario dijo en agosto que una de sus hijas había participado en el ensayo clínico de la vacuna y que se sintió bien después.

