El canciller argentino dijo que ya repatriaron al 85% de los argentinos que estaban en el exterior Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

El canciller argentino Felipe Solá habló sobre la actual situación de los argentinos varados en el exterior, luego de que la mayoría de los países cerraran sus fronteras frente al avance del coronavirus en el mundo y detalló cómo será el operativo para repatriar a todos los que faltan.

"Hemos traído al 85% de los varados en total, que son alrededor de 170 mil argentinos que entraron por vía terrestre y aire entre el día 15 de marzo y 17 de abril. Este fin de semana llegaron mil argentinos más, entre ellos una serie de personas mayores que habían quedado varadas en Brasil", detalló el funcionario en diálogo con TN.

Sobre el número de ingresos, dijo estar "muy conforme", aunque comentó que todavía quedan un 15% de argentinos por traer y los principales lugares son Madrid, Miami, México y Cancún. "Hay destinos más complicados porque Aerolíneas no tiene base, por ejemplo, Perú lo tratamos con charter o con Hércules de la Fuerza Aérea", remarcó.

"Nosotros podemos entrar 400 personas por día, por un protocolo que hemos firmado con el ministerio de Salud, de Transporte y de Seguridad. Es la cartera de Salud la que marca cuánta cantidad debe ingresar por día y tratamos de no superar esa cifra, que es muy baja para Ezeiza, pero es lo que permite el operativo sanitario", argumentó.

Al ser consultado por las prioridades a la hora de repatriar argentinos, Solá especificó que " hay un embudo en Ezeiza y necesitan desagotar los lugares que estén más llenos de gente", que también puede ser un aeropuerto, donde hay un aglomeramiento de personas: "Entiendo la incertidumbre, personalmente recibo alrededor de 50 o 60 llamados por día, vamos a sacarlos a todos, pero déjenme manejar los 400 por día porque si no no se puede. Este es el tope de Salud. Entiendo perfectamente el sufrimiento de allá y nadie se va a quedar allí porque cancillería no se mueva, sabemos exactamente cuántos hay en cada lugar. No vamos a dejar a nadie afuera".

El canciller explicó que aún quedan alrededor de 20 mil argentinos varados. "Recibo desesperación por no saber una fecha. Bueno, la fecha va a ser en la primera quincena de mayo espero. Hemos sacado 170 mil hasta el día de hoy, esto es un compromiso del presidente Alberto Fernández", concluyó.