El gobierno de Alberto Fernández trabaja contrareloj en un decreto que vería la luz hoy y que penaliza a aquellas personas que no ingresen en cuarentena al llegar al país procedentes de destinos en los que circula el coronavirus. La normativa sobre los países transmisores del virus se ha extendido hoy a todo el continente europeo y Estados Unidos.

La Casa Rosada "está trabajando" en el decreto en base a legislación ya existente en el Código Penal, según confirmaron a LA NACION altas fuentes oficiales. En la Secretaría Legal y Técnica, a cardo de Vilma Ibarra, tienen muy en cuenta el artículo 202, que engloba los "delitos contra la salud pública" y establece que "será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas".

El artículo va en línea con las declaraciones del Presidente , quien en una entrevista radial afirmó hoy que todo aquel que llega al país desde países con circulación del virus "tiene la obligación de quedarse y recluirse en su casa" y que la disposición, que estimó estará "resuelta hoy", consiste en "que esto sea obligatoria, y no voluntario como gasta hoy", porque quien no la cumpliese "estaría incurriendo en un delito". Para un vocero del Presidente, "no hace falta inventar más penas, ya están en el Código Penal", con lo cual la disposición sería la obligatoriedad de la cuarentena vía decreto.

Suspensión de vuelos

Por otro lado, desde la Casa Rosada confirmaron que, en línea con lo expresado por el Presidente, está bajo análisis la suspensión de todos los vuelos desde y hacia Italia , país en el que se produce uno de los epicentros más violentos y agresivos de la enfermedad, con más de 600 muertos. "Si esto avanza, lo vamos a hacer", confirmaron cerca de Alberto Fernández, quien en la entrevista había adelantado: "Estamos evaluando si suspendemos la entradas de personas de Italia".

En el transcurso de la jornada habrá una reunión entre los ministros Ginés González García (Salud) y Mario Meoni (Transporte) y representantes de líneas aéreas para definir los pasos a seguir con respecto a los vuelos y las tareas de precaución en fronteras y aeropuertos.

Fernández intento llevar tranquilidad, al afirmar que "la comunidad de más riesgo son los mayores de 65 años" y que "es un virus totalmente tratable con una mortalidad muy baja".

Con el Gobierno movilizado y trabajando de manera acelerada, la idea es evitar la propagación del virus en el país, afirmaron las fuentes gubernamentales.