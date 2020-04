Apuntaron contra Daniel Filmus por la decisión; los cinco casos detectados en las islas corresponden a militares británicos Fuente: Archivo - Crédito: Mauro V.Rizzi / LA NACION

Daniel Santa Cruz
12 de abril de 2020 • 16:56

"Lunáticos! Argentina reclama a los pacientes de Covid-19 de las Malvinas como propios". Así se manifestaron a través de la cuenta comunitaria de Twitter @falklands_utd, que administra un grupo de pobladores isleños, al conocerse que el gobierno argentino contabilizará a los enfermos de coronavirus en las islas Malvinas dentro los registros nacionales, como parte de la población de la provincia de Tierra del Fuego, según informó ayer el titular de la secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus .

"De acuerdo con la Constitución y a la legislación vigente, Argentina debe incluir a quienes están en Malvinas en sus estadísticas porque están en territorio nacional", explicó Filmus.

El titular de la Secretaría, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, contó que la decisión se tomó tras un "diálogo con el canciller Felipe Solá y las autoridades de Salud y en común acuerdo con la provincia de Tierra del Fuego".

"Debido a que la ocupación ilegítima de las Islas impide tener datos propios, se tomarán los datos que la prensa difunde como víctimas del Covid-19 en Malvinas", aclararon desde el gobierno argentino.

La noticia no cayó bien en la población isleña, y así lo hicieron saber a través de las redes sociales. "Este sinsentido tiene tus huellas digitales por todas partes @FilmusDaniel - ¡¿qué estás pensando?!", continuaron con la crítica desde la misma cuenta comunitaria.

También Lisa Watson, periodista y editora del semanario local Penguins News señaló: "El gobierno argentino literalmente no tiene vergüenza. Usando una horrible tragedia global para hacer un punto político. No puedo creer que su gente apruebe el comportamiento de su gobierno en este caso". Y aclaró: "Acabo de leer un artículo de la prensa argentina donde me identifican como uno de los críticos más duros del gobierno argentino. Les sorprenderá que en las Malvinas me critiquen los intransigentes por ser demasiado blanda".

Hasta el día de hoy se contabilizan 5 casos de Covid-19 en las islas, pero ninguno perteneciente a la población local. Los infectados informados oficialmente son 5 militares, todos ellos correspondientes al personal de la base militar británica de Mont Pleasant , que se encuentra a 54km de Puerto Argentino, según anunció la administración británica que ocupa el territorio.

Tres de los cinco infectados se encuentran internados en el Hospital Eduardo VII en la capital isleña, mientras que otros dos militares se encuentran en la base militar con protocolo de aislamiento. "Los enfermos ni siquiera son isleños, son soldados británicos que cumplen servicio en el archipiélago", señalaron voceros locales.

Oficialmente, el gobierno insular no se pronunció ante el anuncio argentino, del mismo modo que lo hizo días atrás, cuando Daniel Filmus ofreció ayuda a la población isleña a través de la embajada británica en argentina.

En esa ocasión las autoridades de Malvinas no respondieron directamente a tal ofrecimiento, pero comunicaron inmediatamente que tienen en marcha "un plan sólido para abordar el COVID-19" y que cuando necesiten ayuda adicional "trabajarán solo con el gobierno del Reino Unido".