El embajador de Chile en la Argentina , Nicolás Monckeberg Díaz, cuestionó los errores que cometió anoche el presidente Alberto Fernández al referirse a la tasa de mortalidad por coronavirus en el país vecino. Habló de la importancia de la "rigurosidad" de las estadísticas para lograr "confianza" en la sociedad en el marco de la pandemia. Y llamó a la colaboración entre ambos países, en el ámbito sanitario como en el económico. "Ni la Argentina ni Chile van a salir de esta pandemia solos", lanzó.

" No hay nada más difícil que administrar una pandemia cuando los datos no son exactos , porque se empieza a generar desconfianza en la población. De tal manera, estimé prudente que ante tan evidente error en las cifras entregadas por el Presidente, corregirlas rápidamente", explicó esta tarde el diplomático que representa al gobierno de Sebastián Piñera en el país.

Durante el discurso que brindó anoche para anunciar la extensión de la cuarentena, el primer mandatario Alberto Fernández comparó gráficos que mostraban el avance de la enfermedad en distintos países. Los dibujos indicaban que el país tiene 9,8 fallecidos por cada 100.000 habitantes, Estados Unidos mostraba 276 casos por cada 100.000 habitantes, y Chile, 98,4.

Unas horas después, a medianoche, el embajador Monckeberg Díaz le contestó al Presidente públicamente, desde su cuenta de Twitter. "Debo rectificar error en información publicada por la Casa Rosada. La tasa de fallecidos en Chile es de 3,5 por 100.000 habitantes y no de 98,5 como señala el siguiente gráfico que mostraron", dijo el embajador.

Como informó LA NACION, el error también afectaba a la Argentina: si tuviese la tasa mencionada por el Presidente cada 100.000 habitantes, los fallecidos serían 4300 y no 445, como muestran las estadísticas oficiales.

El olémico gráfico que distribuyó la Presidencia mostraba los fallecidos por cada 100.000 habitantes

Esta tarde, alrededor de las 15.30, el embajador brindó una entrevista radial donde señaló que hasta ese momento ningún representante del gobierno nacional se había comunicado con el chileno. Y explicó los motivos por los que salió a aclarar las cifras que brindó el presidente Fernández.

"Se hablaba de una tasa de mortalidad totalmente desproporcionada y equivocada. Si fuese correcta esa tasa de mortalidad, de 98 fallecidos por 100 mil habitantes, tendría que llevar a un resultado total de fallecimientos de cerca de 17 mil. Y la verdad es que son 670. Si uno ve las cifras que entregaron respecto de Perú, sería algo similar. Si fueran correctas las cifras que entregó el Presidente, en Perú habrían 15 mil muertos. Y las estadísticas oficiales dicen que son 3300", detalló en diálogo con radio Mitre.

Mientras se celebraba la entrevista, el Ministerio de Salud publicó un tuit donde reconocía el error. El embajador lo festejó.

"Creo que en este momento tan complejo es importante ser muy rigurosos en las cifras que se entregan, porque de lo contrario se hacen más difíciles de administrar, tanto la pandemia como la relación con la sociedad, que todo gobierno tiene que proteger", agregó.

"Es momento de colaborar como países"

Luego se refirió a la relación entre la Argentina y Chile. "¿Cómo podría ser razonable que ante una pandemia que causa tanto dolor y tanta pobreza y tanta muerte, la estrategia sea competir entre los países y no colaborar? Este es un momento para colaborar entre países, entre embajadas", dijo el diplomático chileno.

"Ni la Argentina ni Chile van a salir de esta pandemia solos, sino en conjunto, lo mismo que con Perú. Es impensable que un país tenga inmunidad respecto de una pandemia así, y el vecino no. Entonces, tiene que haber un espíritu de colaboración, más que de competencia y comparación", agregó.

"Desde ese punto de vista, la rigurosidad en las estadísticas, lo han dicho en el mundo, es tremendamente importante. En esto se basa la confianza de la gente en seguir las políticas que cada gobierno va implementando", lanzó Monckeberg Díaz.

Luego informó: "No he podido conversar con nadie del Gobierno aún". Y sostuvo: "Ellos deberían corregir ese error, que me imagino fue involuntario. No tengo por qué prejuzgar malas intenciones al respecto".

Finalmente, consultado sobre la relación entre la Argentina y Chile más allá de la pandemia, el embajador expresó: "Recientemente los presidentes tuvieron una conferencia telefónica y conversaron cerca de una hora de su voluntad de seguir trabajando juntos. Esto es lo único importante a tener presente".

"Una cosa es la crisis sanitaria y otra es la crisis económica . Y tenemos que empujar juntos. Uno de los principales socios comerciales de Chile es la Argentina. Y esta pandemia va a producir mayor desigualdad", añadió.

"Este ambiente de competencia y distanciamiento no ayuda a nadie", remarcó.