8 de abril de 2020 • 13:00

LA PLATA.- A poco de confirmar que seguirá el aislamiento más allá del 13 de abril , el presidente Alberto Fernández defendió su decisión: "La única vacuna disponible que tenemos hoy es la cuarentena. Todo lo que podamos hacer para permanecer en nuestras casas es lo mejor que podemos hacer", dijo.

En un acto en esta capital vinculado a una billetera electrónica del Banco Provincia, destacó: "Después de que este virus haya pasado por Argentina todos tenemos que darnos cuenta de la importancia del Estado- dijo Fernández- Si el Estado no está hay menos salud, menos educación. Y ni siquiera hay un instrumento financiero para que los abuelos no salgan de su casa y tengan el dinero que necesitan para no salir de su casa en cuarentena".

"En esta crisis tremenda que nos toca vivir damos un instrumento a mucha gente para que cumpla con la cuarentena", aseguró el Presidente. Fue una manera de responder a las críticas por las enormes filas de jubilados que se vieron el viernes que pasó, sobre todo en el conurbano.

"El Estado es imperioso en la necesidad de igualar a sociedades que tienden a ser injustas. Sin banca pública las posibilidades de desarrollo y progreso son muy escasas", dijo el Presidente. "En la banca pública se pusieron la camiseta de lo público", destacó a cinco días de ser duramente criticado por las enormes filas de personas de la tercera edad que salieron en plena cuarentena a intentar cobrar sus asignaciones y haberes jubilatorios.