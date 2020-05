Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de mayo de 2020 • 23:49

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó fuertemente la gestión de María Eugenia Vidal durante el discurso que brindó anoche desde la Quinta de Olivos en el que se anunció la extensión de las medidas de aislamiento preventivo, social y obligatorio hasta el 7 de junio. Ante esto, referentes del macrisimo salieron a defender la gestión de la exgobernadora y apuntaron contra el economista por sus dichos en medio de la pandemia del coronavirus.

Uno de ellos fue el senador Martín Lousteau, quien resaltó: "La situación de base de la Provincia era un desastre, según Kicillof. Pero para ellos el que la gobernó 8 años era su mejor exponente: Daniel Scioli fue su candidato a presidente. Mejor seguir trabajando juntos para cuidar a los argentinos en lugar de echar culpas a Vidal".

El exsubsecretario de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires, Alex Campbell también se expresó ante los dichos del gobernador. "Si la capacidad de análisis del Gobernador se remonta solo a los últimos 4 años estamos en problemas. Los hospitales se caían a pedazos!", disparó en Twitter. Y resaltó que, junto a Vidal, "pusieron de pie un sistema de salud que tenía 28 años de abandono".

"Más gobierno y menos discurso", remató el macrista. Además, desde el entorno de Campbell señalaron a LA NACION que en los años en los que gobernaron la provincia "se llevó el SAME a 119 municipios, se hicieron obra en 55 de las 58 guardias y se implementó el sistema triage", el cual les da prioridad a las emergencias.

El diputado concluyó: "Como oposición seguimos acompañando de manera responsable para cuidar a los argentinos frente a la pandemia. Mientras tanto el Gobernador embarra la cancha y hace politiquería barata".

En esta misma dirección, el intendente de Vicente Lopez, Jorge Macri, dijo: "El Gobernador no conoció como estaba la Provincia antes de María Eugenia Vidal. Antes del SAME, antes de todas las guardias hechas a nuevo, varios hospitales renovados. El mundo no empieza cuando uno llega...".

Lo mismo hizo el exministro Cristian Ritondo. "Es una pena que una vez más el Gobernador utilice una conferencia de prensa informativa y de salud en medio de una crisis aguda y la transforme en una charla de campaña. Y con el agravante de faltar a la verdad", dijo.

Según resaltó, con Vidal el foco estuvo en las guardias. "Son el corazón de los hospitales públicos y donde se atienden 7 millones de personas cada año". Además, recordó: "Pusimos en pie 200 Centros de Salud de Atención Primaria (Red AMBA). Los bonaerenses lo tienen claro y eso hoy permite cuidar mejor las vidas de la Provincia. Algunos en vez de reconocerlo prefieren atacar y mentir".