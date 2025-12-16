Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Ante el espejo chileno: Milei, entre el partido del ajuste y el de la inflación
Ya no es el oasis macroeconómico latinoamericano de crecimiento imparable, pero, para la política argentina, Chile sigue siendo un modo de la normalidad que la Argentina todavía no alcanzó. Las elecciones presidenciales del domingo ofrecieron dos postales.
Primero, la escena que generó admiración más obvia: el llamado telefónico del presidente saliente al presidente electo. Un diálogo fundado en la lógica de la convivencia política aun cuando se da la alternancia de ideologías en el poder.
El Gobierno acelera en el Congreso y designa a tres espadas para el sprint final de las negociaciones
Con la mira puesta en el comienzo de las sesiones extraordinarias en el Congreso, en Balcarce 50 definen la estrategia y la división de roles para cerrar 2025 con parte de sus objetivos cumplidos. Las tres espadas para asumir las farragosas negociaciones son el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la senadora Patricia Bullrich y el ministro del Interior, Diego Santilli, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.
Como jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Alta, Bullrich visitó este lunes la Casa Rosada, donde se reunió con el asesor Santiago Caputo. Ella es la gran apuesta del Gobierno en el Senado, donde se empezará a tratar la reforma laboral, a lo que sumó en las últimas horas una escalada en el marco de la causa AFA con la denuncia a su titular, Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.
Javier Milei destacó la victoria de Kast en Chile y dijo que Sudamérica se aleja de “la calamidad del socialismo”
Horas después del anuncio de la nueva política monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el presidente Javier Milei dio este lunes un discurso en la cena de fin de año de la Fundación Faro, donde destacó la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile y apuntó contra el socialismo en toda la región. Además criticó a la cultura woke a raíz del atentado de este domingo en Australia y habló sobre el giro económico del Gobierno.
Milei ingresó con su canción de cabecera, Panic Show, de La Renga, y abrió su discurso haciendo alusión al atentado ocurrido este domingo en Australia, sobre el cual aseguró: “Quiero expresar mi solidaridad con la comunidad judía en la Argentina y en el mundo, en un contexto en el que el antisemitismo encuentra expresiones cada vez más aberrantes. Esta amenaza trasciende al pueblo judío, en tanto se trata de una afrenta contra la libertad misma. Son asesinos que están dispuestos a matar a sangre fría por unas diferencias”.
Horacio Rosatti habló de la integración de la Corte y pidió que haya más nombramientos: “Se nos complica irnos de vacaciones”
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, volvió a referirse a la conformación del máximo tribunal, dijo que trabajan al límite y pidió que vuelva a ser integrada por cinco magistrados. Sin embargo, destacó que este año hubo un récord histórico de sentencias, con más de 13.000, el mayor desde la creación del organismo.
“En la Corte ahora somos tres pero deberíamos ser cinco. Estamos jugando un partido de fútbol de 11 con siete jugadores. Se nos complica irnos de vacaciones. Ahora, todas las semanas tenemos acuerdo, la reunión conjunta en la que fijamos sentencias. El 98% de las firmas son por unanimidad”, planteó Rosatti en diálogo con Carlos Pagni en Odisea Argentina por LN+.
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Alberto Pazo, presentó su renuncia al cargo y el Gobierno designó como su reemplazo a Andrés Edgardo Vázquez. Ambos movimientos quedaron oficializados este martes a partir de la publicación del Decreto 890/2025 en el Boletín Oficial.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó la dimisión de Pazo a partir del 18 de diciembre de 2025 y formalizó en el mismo acto la designación de Vázquez como nuevo director ejecutivo del organismo recaudador, que funciona como ente autárquico en la órbita del Ministerio de Economía.