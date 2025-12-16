Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Con la mira puesta en el comienzo de las sesiones extraordinarias en el Congreso, en Balcarce 50 definen la estrategia y la división de roles para cerrar 2025 con parte de sus objetivos cumplidos. Las tres espadas para asumir las farragosas negociaciones son el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la senadora Patricia Bullrich y el ministro del Interior, Diego Santilli, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.

Como jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Alta, Bullrich visitó este lunes la Casa Rosada, donde se reunió con el asesor Santiago Caputo. Ella es la gran apuesta del Gobierno en el Senado, donde se empezará a tratar la reforma laboral, a lo que sumó en las últimas horas una escalada en el marco de la causa AFA con la denuncia a su titular, Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.