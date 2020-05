Alex Campbell fue subsecretario de Asuntos Municipales durante la gestión de Cambiemos en la Provincia

12 de mayo de 2020 • 19:44

Tras las críticas de Alberto Fernández a la última gestión bonaerense en materia de salud, el exsubsecretario de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires, Alex Campbell, salió a defender la administración sanitaria de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

"En cuatro años llevamos adelante un plan para mejorar todas las guardias de los hospitales de la provincia. Trabajamos en las 58 guardias provinciales y terminamos las obras en 55. Además, implementamos el sistema Triage, que le da prioridad a las emergencias", dijo a LA NACION Campbell, diputado provincial afín a Vidal y vicepresidente del bloque de Juntos por el Cambio.

Esta tarde, el presidente Alberto Fernández atribuyó los problemas de infraestructura estatal para enfrentar la pandemia de coronavirus en la Argentina a las últimas gestiones de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, a cargo de la exgobernadora María Eugenia Vidal y el expresidente Mauricio Macri.

"Se saturan las páginas, las consultas no se pueden hacer por internet. Pero, ¿tienen presente que por cuatro años tuvimos una gobernadora que decía que no iba a abrir un hospital más en la provincia de Buenos Aires?", dijo Fernández hoy durante una entrevista con radio Rivadavia.

El diputado bonaerense, vicepresidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Provincia, le respondió al Presidente con un cuestionamiento a las administraciones previas a las de Vidal, del mismo color político del actual gobierno. "Nos pusimos como prioridad no abrir nuevos hospitales mientras los que ya estaban se caían a pedazos. Primero hay que arreglar lo que hay, no cortar cintas para la foto o inaugurar varias veces lo mismo", lanzó Campbell.

Desde el mismo bloque, Maricel Etchecoin, diputada de la Coalición Cívica, agregó: "Hasta el 2016, la Provincia no contaba con un servicio de emergencia público. Los bonaerenses debían acudir por sus propios medios a los hospitales".

También cuestionó a la exintendenta de La Matanza Verónica Magario: "El Presidente tiene que recordar que algunos jefes de distrito, como la actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, impidieron el acceso del SAME a La Matanza".

"A las gestiones provinciales del mismo signo político del Presidente, les encantaba inaugurar muchas veces un mismo hospital que nunca funcionaba", disparó Etchecoin.

Campbell enumeró una serie de medidas sanitarias tomadas por Vidal en la Provincia durante el macrismo, entre 2015 y 2019. "Se renovaron los shock-rooms y se mejoró la seguridad hospitalaria, con más cámaras y más policías. Creamos el SAME Provincia, algo que parecía imposible. Hoy funciona en 119 de los 135 municipios, con ambulancias equipadas y con profesionales preparados, y llega a 15 millones de bonaerenses", listó Campbell.

Y finalizó con una alusión a la renovación de los Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). "Sumamos profesionales y equipamiento. Se mejoraron 160 salitas en toda la provincia y dejamos obras en 74 más".

No es la primera vez que Campbell sale a responder las críticas del Frente de Todos sobre la gestión bonaerense del macrismo. La primera tuvo lugar después del cambio de gestión provincial, en diciembre, luego de que el flamante gobernador Axel Kicillof dijera que la caja de la provincia "no alcanzaba ni para los siguientes 30 días". Vidal no respondió las críticas directamente, pero sí lo hicieron sus colaboradores, quienes aseguraron que la administración entrante contaba con $33.000 millones, más fondos adicionales en dólares.