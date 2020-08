Pichetto volvió a criticar la extensión de la cuarentena Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

El excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, volvió a apuntar contra el Gobierno por la extensión de la cuarentena y esta vez sumó críticas a los infectólogos: "La gente ya no los aguanta más".

Fueron varias las oportunidades en el que el actual auditor de la AGN salió a oponerse al aislamiento y advirtió de las consecuencias económicas que trae aparejado. Inclusive hace unos días se refirió al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, como "Doctor Muerte". "Lo estaba escuchando al doctor Gollan anticipándonos la muerte y el colapso, en ese clima es muy poco posible poner en marcha el proceso económico argentino", dijo en esa oportunidad.

Esta mañana, en conversación con Radio Rivadavia, Pichetto volvió a apuntar contra la gestión de Alberto Fernández en relación al coronavirus y dijo: "Esto se convirtió en un mecanismo de inmovilizar a la sociedad para siempre, no hay una mirada de salida".

Además, sumó su visión sobre el papel de los infectólogos: "Cuidado con las personas que están todo el día diciéndole a la gente que no puede salir a la calle. Cuando este ciclo termine a los infectólogos les va a pasar como a los periodistas de Malvinas, no van a poder salir más a la calle. La gente no los aguanta más".

"El mundo está abriendo, hay que pensar en los comerciantes. Si se sigue extendiendo la cuarentena hasta el verano la gente se va a morir, pero de hambre", dijo Pichetto sobre las consecuencias económicas. Y agregó: "Argentina va a tener una de las caídas económicas más importantes del mundo".