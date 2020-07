Miguel Pichetto en Hablemos de otra cosa. 00:31

"Después del 17 hay que salir. Pensar que no vamos a poder salir hasta que aparezca la vacuna es un suicidio colectivo, no tiene lógica. Vamos a tener que convivir con esto cuidándonos con responsabilidad. Las encuestas no reflejan el cansancio psicológico que hay de fondo. La cuarentena no es igualitaria". Miguel Ángel Pichetto recibe a Hablemos de otra cosa en su despacho de abogado de la calle Paraná: aun no pudo asumir su flamante cargo de Auditor General de la Nación por la cuarentena, pero no pausa su actividad política partidaria en el Pro.

Entre 2001 y 2019 fue Senador nacional por el Partido Justicialista y jefe de bancada. En junio de 2019 fue elegido por Mauricio Macri como compañero de fórmula en Juntos por el Cambio y renunció al bloque del PJ. "No me considero un traidor, la traición en términos de la política y de su naturaleza es un punto de fractura que produce cambios estructurales en una sociedad. Mis ideas confluyen con Macri porque me pareció necesario pensar una Argentina capitalista e integrada al mundo. Decidí dar un paso al frente con cierta audacia. Macri encarna la visión de un capitalismo moderno", afirmó Pichetto durante la entrevista con Pablo Sirvén para LN+ .

Conocedor de los armados y vericuetos del poder, ve en la fórmula gobernante un desequilibrio que perjudica al Presidente: "Alberto Fernández está diluido por la figura de la vicepresidenta".

No reniega de su pasado y rescata la figura de Menem: "Las relaciones del poder con la prensa no son fáciles. Una palabra hoy de Alberto respecto a que no hay que perseguir a periodistas sería muy importante y frenaría algunos movimientos de naturaleza judicial que puedan darse. A Menem le decían cualquier cosa y jamás persiguió a nadie".