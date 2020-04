El diputado nacional del Frente de Izquierda escribió duros tuits contra el Presidente Fuente: Archivo

Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara en conferencia de prensa que la cuarentena se extiende hasta el 26 de abril inclusive y cuáles son las nuevas actividades que quedan eximidas del aislamiento obligatorio, el diputado nacional por el Frente de Izquierda Nicolás Del Caño escribió duros mensajes en su contra.

"Habla Alberto y dice que se puede salir a correr y hacer ejercicios. Parece una joda para el 40% de las y los trabajadores informales, para los miles que sufren las rebajas salariales y los despidos. ¡Nada para ellos! Esta emergencia no la puede pagar el pueblo con más hambre!", publicó en su cuenta de Twitter.

Minutos más tarde, el diputado agregó: "Muchos aclaran que no está permitido salir a correr. No los vi tuitear cuando la bonaerense repartía balas y palos a los obreros de Penta que reclamaban contra los despidos. Se callan que Alberto Fernández no anunció medidas para los millones que se quedaron sin trabajo y pasan hambre".

En su discurso, Fernández dijo que el hecho de hacer actividad física "era una propuesta que le hicieron varios gobernadores". Sin embargo, aclaró que tendrán que ver "cuál es el protocolo y la factibilidad que tiene de cumplirse".

Por su parte, Del Caño continuó con sus mensajes en contra del mandatario a raíz de las respuestas de sus seguidores: "Techint despidió 1500 trabajadores y el ministerio de trabajo lo avaló. A los obreros de Penta los despidieron y les partieron la cabeza, un compañero estuvo en coma por la represión. Rebajan salarios en muchas empresas, 10 mil pesos para los informales. ¿Vos podés vivir con eso?".

"Ayer un obrero de Penta estuvo en coma, producto de la represión de la policía de [Sergio] Berni y [Axel] Kicillof. ¿Por qué el silencio de Alberto sobre este grave hecho? ¿Será la receta para las y los laburantes que se planten contra los despidos, rebajas salariales y el hambre de sus hijos?", finalizó.