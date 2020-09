El viceministro de Salud de Axel Kicillof habló sobre la situación bonaerense y apostó por una cuarentena hasta que haya vacuna Crédito: Facebook

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, volvió a hacer proyecciones respecto de la duración de la cuarentenay dijo en ese sentido que habría que hacerla "hasta tener la vacuna". Además dijo que la situación bonaerense no da lugar a aperturas, dado que hubo un aumento "lento pero continuo" de casos por coronavirus.

En junio, Kreplak había pronosticado un aislamiento preventivo hasta el 15 septiembre. "Yo compro" fue la frase que utilizó respecto a la posibilidad de establecer cuarentena por tres meses en aquel entonces. Esta mañana volvieron a consultarle en radio La Red cuál era su nuevo panorama, y aventuró: "Tenemos que seguir con la cuarentena hasta tener la vacuna".

Sin embargo, en línea con el presidente Alberto Fernández, aseguró que lo que rige hoy no es un confinamiento estricto: "Si utiliza el término como tradicionalmente se entiende con las restricciones, no hay cuarentena. Lo que es cierto es que tenemos al 50% de la población que sí está encuarentenada. Entonces no obliga el Estado a quedarse, pero no hay escuelas, no hay muchas actividades permitidas".

Y agregó: "Lo que creo que quiere decir el Presidente cuando habla del botón rojo es de poner una cuarentena, no de lo que estamos haciendo ahora".

Sobre la definición de la próxima fase que será anunciada a fines de la semana próxima, el viceministro dijo que no hubo muchos cambios en el AMBA como para que haya más apertura. Y se refirió a las concesiones que hizo la Ciudad en las que se pudo observar bares colmados: "Vamos a tener unos días más para ver si eso tuvo un impacto epidemiológico. En principio no estamos en condiciones de pensar en más aperturas".

Además, detalló: "Venimos en cierta estabilidad de casos, no hay una suba geométrica. Fue creciendo lento pero continuo en muchos meses".

Asesores

Uno de los asesores del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García, se refirió también a la situación en ese distrito y fue duro respecto a las medidas: "Se debería hacer un cierre fuerte acá. Pero se necesita un consenso muy fuerte".

Y aseguró que coinciden con Axel Kicillof, el gabinete y los expertos "que la decisión más correcta sería cerrar todo 15 días".

En declaraciones a El Destape Radio, García habló sobre las posibles aperturas y dijo: "La flexibilización y habilitación de algunas actividades no ayuda. Al revés, aumenta el riesgo de contacto".

Y se distanció de las decisiones del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: "No hay que abrir los bares ni los rubros que ponen en riesgo la salud de la gente". En ese sentido, el funcionario señaló: "Hay ciertas fuerzas políticas que ponen mucha presión para que se siga abriendo"

Asimismo, García dijo que tienen un protocolo para que los pacientes contagiados tengan conectividad con las familias para "ir humanizando la atención". Y agregó: "Si llega a explotar el sistema de salud con 15.000 casos por día y no hay camas en ningún lado, los hospitales van a tener que trabajar con protocolos de bioética para tomar la decisión de a quién se atiende".