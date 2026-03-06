Sebastián Amerio asume al frente de la Procuración del Tesoro de la Nación

Sebastián Amerio, hasta el miércoles secretario de Justicia, será el nuevo procurador del Tesoro de la Nación (PTN), jefe de los abogados del Estado. Desde comienzos del año pasado, ese cargo lo ocupaba Santiago Castro Videla, que ahora será subprocurador, informaron fuentes del Gobierno.

La designación se da luego del desplazamiento de Amerio de su cargo de número dos del Ministerio de Justicia.

A diferencia de la situación de Mariano Cúneo Libarona, el ministro saliente, el desplazamiento de Amerio fue una sorpresa y confirmó una victoria del sector de Karina Milei por sobre el del asesor presidencial, Santiago Caputo, a quien responde directamente Amerio.

Tanto Juan Bautista Mahiques, flamante ministro de Justicia, como su segundo, Santiago Viola, que reemplazó a Amerio, fueron elegidos por la hermana del Presidente.

Sebastián Amerio, Santiago Caputo y Daniel Parisini (el "Gordo Dan"), en la apertura de sesiones ordinarias

Ayer, Mahiques le ofreció a Amerio el nuevo cargo, según informó a LA NACION una alta fuente del Poder Ejecutivo. Fue después de hablarlo con Milei, quien durante el mediodía le había tomado juramento como nuevo ministro. Desde las filas de Santiago Caputo buscaban esta mañana resaltar que había sido un ofrecimiento del Presidente.

Luego de la conversación en la cartera de Justicia, Amerio se reunió en Casa Rosada con Caputo y en el correr de la mañana de este viernes aceptó la designación, relataron fuentes oficiales.

De esta forma, Amerio se convertirá en el tercer procurador de la administración libertaria. El primero fue el exministro de la Corte menemista Rodolfo Barra, que en enero de 2025 dimitió al cargo. Luego de él fue el turno de Castro Videla, un académico surgido de la Universidad Austral, que un año después deja el lugar en manos de Amerio.

Este jueves Amerio no fue invitado a la jura de Mahiques en la Casa Rosada, donde se dio el frío saludo entre Karina Milei y Santiago Caputo. Por eso, concurrió al edificio del Ministerio de Justicia, en la calle Sarmiento, y aguardó en el séptimo piso, donde está el despacho de la Secretaría de Justicia, que ocupaba hasta este miércoles.

Cuando Mahiques llegó al ministerio le informaron que Amerio estaba ahí y Mahiques lo llamó. Se ofreció a ir a verlo, pero Amerio le dijo que iba él al flamante despacho de Mahiques, en el quinto piso. Un guiño de formas, tras una salida de la que Amerio se anotició en vivo, durante una audiencia del Consejo de la Magistratura.

“No fue grato, pero en vez de suspender o postergar por falta de quorum, él entendió que había que decir la verdad y retirarse. Nada más”, dijeron cerca de Amerio sobre lo sucedido en la mañana del miércoles. Este jueves, cerca suyo también rechazaron que el funcionario hubiera intentado resistir su salida. “Nunca se atornilla a un lugar. Con un mensaje por WhatsApp también se iba”, dijeron.

Durante la reunión de este jueves, Mahiques y Amerio hablaron de la posibilidad de encontrar el nuevo destino para el alfil de Santiago Caputo. Mahiques le ofreció la Procuración del Tesoro Nacional, cabeza de los abogados del Estado, y otras dos opciones más, pero Amerio se inclinó por la primera.