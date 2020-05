Coronavirus. Nicolás Trotta habló sobre la crisis en los colegios privados

Trotta habló en LN sobre la crisis en los colegios privados

El ministro de Educación, Nicolás Trotta dijo que revisan "caso por caso" las situaciones económicas y los cobros de cuotas de los colegios privados y pidió a aquellas familias que no tuvieron mermas en sus ingresos que "apoyen a las escuelas". "No hay lugar para el abuso. La solidaridad es una obligación en estos tiempos", sostuvo sobre la pandemia de coronavirus.

Trotta recordó que el Gobierno, en el marco de la crisis por el coronavirus, brinda ayudas económicas a los colegios privados, para que puedan mantenerse en pie a pesar de la falta de pago de muchos padres de estudiantes que tuvieron problemas para abonar las cuotas.

En el programa PM, que transmite LN+, el ministro fue consultado sobre la posibilidad de que el sistema público deba "absorber" a los alumnos de escuelas privadas cuyos padres ya no puedan abonar las cuotas por la crisis económica derivada de la suspensión de actividades por el Covid-19.

"El 23 o 24 por ciento de la matricula nacional es de gestión privada y estamos acompañando a las familias y a las instituciones educativas", respondió el ministro.

"Me reuní con las cuatro cámaras de educación privada, y hemos acordado postergar, sin intereses, el pago de las cuotas de aquellas familias que por la crisis no puedan pagar las cuotas, sin que esto afecte el vínculo familia-institución. Porque ha pasado que les impidan entrar a la plataforma de aprendizaje", informó.

"En la reunión, establecimos la eliminación de los costos extra-programáticos. Y esto causó una disminución de la cuota", expresó.

En ese sentido, lanzó: "Tengo un mensaje de responsabilidad para todos los padres. A aquellos que no han visto afectado su ingreso por la pandemia, les pedimos que acompañen a la escuela. Y para los que sí fueron afectados, hemos generado estos instrumentos. No hay margen en el abuso, menos en estos momentos".

Y agregó: "Fui claro con las cámaras. La solidaridad es una obligación en estos tiempos. El acuerdo funcionó por la solidaridad en estos tiempos. Abrí una línea de teléfono y cada denuncia o reclamo lo gestiona mi equipo personalmente, con las cámaras, o con el colegio".

Luego ejemplificó: "Por un acuerdo que se había gestionado a fines del año 2019, había escuelas que habían aumentado las cuotas en marzo. Tuvieron que retrotraer esos aumentos".

Y remató: "Vamos a analizar caso por caso".

Pago de salarios docentes

El ministro Trotta también sostuvo en referencia a los salarios docentes: "Me preocupa que algunas instituciones no pueden pagar el salario de los docentes y el personal no docente, por la caída del pago de la cuota. Muchas de esas instituciones, 2600, se han presentado en el programa de asistencia para el trabajo y la producción".

"Estamos avanzando en las 24 jurisdicciones para garantizar los salarios, sabiendo que la mayoría de las escuelas privadas tienen aporte, subsidio. Y, la mayor parte, afecta al 100 por ciento de sus trabajadores. Para el caso de aquellas que no tienen subsidio, estamos trabajando con el crédito ATP", informó.

"Con esto, pretendemos contener la crisis. Aprendemos que un Estado presente garantiza transitar momentos tan complejos con el presente", finalizó.