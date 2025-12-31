Un miembro de la tropa digital de Santiago Caputo cruzó a Sturzenegger: “Hay que dejar de decir boludeces”

Esteban Glavinich, conocido en redes sociales como TraductorTeAma e integrante de la tropa digital de Santiago Caputo, cruzó este miércoles a Federico Sturzenegger, luego que calificara a los argentinos que vacacionan en el exterior como “héroes de la producción”. “Hay que dejar de decir boludeces”, apuntó Glavinich.

En un extenso posteo en su cuenta de X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, analizó el impacto de los argentinos que deciden vacacionar fuera de la Argentina. Sostuvo que la demanda de divisas de los connacionales que viajan afuera del país es lo que le sostiene la competitividad al agro, a la industria y la exportación de servicios. “Por eso cada argentino que veranea en Brasil o en otro país, ayuda a sostener la capacidad exportadora del país”, señaló.

Además, el funcionario sostuvo que la Argentina es el único país del mundo donde todos los años hay “letanía, donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos“, al punto de tratar a su accionar ”casi como un crimen de lesa humanidad".

No entiendo la imperiosa necesidad de Sturze para hacerse putear así un 31.

Menos que menos para darle de comer a los kukas un 31.



Hay que decir menos boludeces.

Todavía hay restricciones cruzadas y los dólares aún no son en un 100% de quienes los generan.

Mandrileó. https://t.co/n7MNeQVEl3 — Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) December 31, 2025

Luego, expandió su análisis en relación a su calificación. “Argentina comercia 3 veces menos de lo que deberíamos dado nuestro tamaño, por estas ideas alocadas que nos han ido aislando y empobreciendo. Hemos cerrado tanto la economía que hemos detonado nuestra capacidad de exportar. (Y ni se dan cuenta, y te hablan de la brecha externa)”, expresó.

Y argumentó: “Cerrarse al comercio te empobrece, porque hace que dejes de hacer aquello en lo que sos bueno para ponerte hacer eso en lo que sos malo. Hacelo a escala masiva, como hizo Argentina desde Perón, y tenés uno de los países con el peor desempeño de crecimiento de la posguerra“.

Por ello, aseguró que hay felicitar a quienes vacacionan en el exterior. “Son los que nos van a permitir exportar más. Sí, importar más y exportar más. Es el camino de la Argentina próspera que busca el Presidente. Buenas vacaciones! VLLC!”, cerró su publicación. Acompañó el posteo de un gráfico realizado por el Banco Mundial, que combina importaciones e importaciones en función del PBI de cada país.

Sin embargo, su mensaje tuvo una serie de críticas. Glavinich fue uno de los primeros en apuntar contra él. “No entiendo la imperiosa necesidad de Sturze para hacerse putear así un 31. Menos que menos para darle de comer a los kukas un 31. Hay que decir menos boludeces”, comenzó su posteo.

Esteban Glavinich, en X @traductorTeAma, parte de la tropa digital de Santiago Caputo

Y siguió: “Todavía hay restricciones cruzadas y los dólares aún no son en un 100% de quienes los generan. Mandrileó”. Glavinich también respondió a algunos comentarios en su tuit. Uno de ellos señalaba que la publicación de Sturzenegger “pasaba por encima el rol del actual secretario de Turismo de la Nación”, Daniel Scioli.

Justo ayer el secretario destacó que 2025 terminaría con un menor saldo de salida de dólares por turismo gracias a que el Banco Central (BCRA) ahora discrimina en sus informes los egresos por servicios digitales.

“Sí, cualquiera”, concordó Glavinich. Otro usuario sostuvo que el ministro tenía el “espíritu de creerse muy superior intelectualmente al resto”. “Se pasó de Harvard MIT”, sumó el referente del ala digital libertaria.

El comentario en redes pone de manifiesto las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza, mientras surgen fuertes críticas de economistas por la apreciación cambiaria y sus efectos en la salida de dólares.

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, en Mar del Plata Mauro V. Rizzi - LA NACION

La discriminación de los egresos por servicios digitales en la medición de consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y transporte de pasajeros del BCRA fue un pedido de Scioli.

La modificación excluyó a servicios digitales como Netflix y otras plataformas del rubro “consumo con tarjetas de crédito”. También excluyó del valor correspondiente a las compras de bienes despachados mediante servicios postales -como compras por Amazon, Tiendamia, etc. Por ello es que los egresos se redujeron notablemente.