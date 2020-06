Coronavirus. Polémica frase del gobernador de La Pampa por la protesta anticuarentena: "A la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños" Crédito: Rodrigo Néspolo

El gobernador peronista de La Pampa, Sergio Ziliotto , criticó con dureza las protestas que hubo en la Capital y otras ciudades del país contra la cuarentena obligatoria decretada por el presidente Alberto Fernández para evitar la propagación del coronavirus.

Durante una conferencia de prensa en su provincia, Ziliotto defendió las medidas estrictas para contener el virus y lanzó una polémica frase cuando fue consultado sobre las manifestaciones contra el confinamiento: "No nos podemos distraer por lo que piensen cuatro o cinco. Lamentablemente a la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños".

Los habitantes de la provincia de La Pampa comenzaron a transitar hoy, luego de 54 días sin registrar contagios de coronavirus, la denominada "fase 5" del aislamiento social, preventivo y obligatorio, con la reactivación de casi la totalidad de las actividades profesionales, comerciales e industriales con horarios reducidos y protocolos sanitarios.

En esta etapa, además, quedaron permitidas las actividades recreativas y deportivas al aire libre y, a partir del viernes, se sumarán los restaurantes y bares.

En tanto, desde el lunes próximo, los gimnasios también reabrirán sus puertas, según anunció hoy el gobernador de La Pampa.

"Hemos obtenido la autorización del gobierno nacional para que se sumen nuevas actividades que conllevan mucho riesgo por el aglomeramiento y contacto de las personas, por lo que apelo a la responsabilidad social", sostuvo el mandatario provincial.

No obstante, advirtió que no tendrán "contemplaciones" con las transgresiones a las normas y que "no" le "temblará el pulso" a su gestión para "clausurar o inhabilitar un comercio, un sector, o dar un paso atrás e inhabilitar todas estas nuevas actividades".