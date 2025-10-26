Corresponsales extranjeros denuncian que LLA les impide el acceso para cubrir el búnker electoral

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (Acera) denunció que La Libertad Avanza (LLA) ha denegado sin justificación las acreditaciones para que medios internacionales radicados en el país cubran esta noche el búnker oficialista, que estará en el Hotel Libertador.

Esta entidad con más de 40 años de trayectoria en la Argentina representa a más de 90 periodistas de medios extranjeros. En un comunicado, expresó “su enérgica preocupación y protesta ante los obstáculos impuestos por el oficialismo para la cobertura de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre”.

Según detallaron, los corresponsales “han enfrentado graves impedimentos para realizar su labor”. Mencionaron entre esos inconvenientes que hubo acreditaciones denegadas, revocadas o canceladas sin justificación válida y que, de esa manera, les será imposible ingresar a lugares clave para la cobertura.

“Un número significativo de nuestros colegas ha visto bloqueado injustificadamente el acceso al búnker de La Libertad Avanza, lo que les impedirá cumplir con su deber profesional de informar con transparencia y oportunidad. Esto constituye una clara vulneración del derecho a informar y de la libertad de expresión, y limita la capacidad de la prensa internacional de reflejar de manera adecuada el proceso electoral argentino, especialmente en el caso de medios televisivos y reporteros gráficos”, señala el comunicado.

La entidad consideró “inaceptable” que se recurra al argumento de “falta de espacio”. Sostienen que en experiencias anteriores “ha quedado demostrado que sí existe capacidad para albergar a seguidores, simpatizantes y familiares de los candidatos”.

Los corresponsales reclaman la “inmediata reconsideración de estas restricciones” y “la habilitación de todas las acreditaciones necesarias para el libre desempeño de la prensa extranjera”.

Además, apelan a las autoridades electorales a que garanticen “la transparencia del proceso” e “intervengan a fin de asegurar el acceso irrestricto a la información y la plena libertad para ejercer el trabajo periodístico”.