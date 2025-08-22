Diego Spagnuolo registra al menos 38 visitas a Olivos y 48 a la Casa Rosada

Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que está siendo investigado por la Justicia y fue apartado de su cargo tras la difusión de audios en los que aludía al pago de coimas, es de las personas que más veces visitó al presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos entre los meses de enero de 2024 y marzo de este año, según los datos que publicó Chequeado.

En esos 15 meses, Spagnuolo registra en total 38 visitas a la quinta presidencial. Lo haría una vez más en abril, según pudo comprobar LA NACION.

En cantidad de ingresos, es solo superado por tres personas: el influencer libertario, Iñaki Gutiérrez, que maneja la cuenta de TikTok presidencial, quien registra 47 visitas; el economista Juan Carlos de Pablo, amigo personal del Presidente, con 46 encuentros; y la kinesióloga de Milei, Leandra Protolongo, que en ese periodo fue a la quinta presidencial más de 50 veces.

Antes de ser funcionario, Diego Spagnuolo fue abogado de Javier Milei y ocupó un lugar en la lista de 2021

Además, en 2024, el ahora exfuncionario concurrió a la Casa Rosada por lo menos en 43 ocasiones, según surge de los documentos oficiales que pudo ver LA NACION. En tanto, entre enero y mayo de este año, lo hizo cinco veces más.

En el registro de visitas, Spagnuolo figura como director de la Agencia Nacional de Discapacidad cargó que ocupó hasta la explosión del caso por las presuntas coimas en esa dependencias, reveladas por un audio que dio a conocer el medio Data Clave, en donde una voz -presuntamente la de Spagnuolo- habla sobre los supuestos pagos.

“Son más chorros que los Kirchner”, dice la voz atribuida a Spagnuolo, al relatar que se les pide a las empresas un 8% de coimas, cuando antes era un 5%.

En la grabación, la persona que sería Spagnuolo también habla de su asiduo trato con el Presidente, e incluso da cuenta de algunas de esas supuestas conversaciones, en la que lo ponía al corriente de lo que estaba sucediendo en su área con aquellos pagos.

El exfuncionario, amigo del presidente, representó a Milei legalmente en algunas causas y es uno de los libertarios de la primera hora: ocupó un lugar en la lista de La Libertad Avanza de las elecciones de 2021.

En el marco de la investigación que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, Spagnuolo fue encontrado por la Justicia tras permanecer con paradero desconocido por unas horas. La policía le secuestró dos teléfonos celulares y una máquina de contar billetes.