Crece el rechazo a Milei entre los trabajadores sindicalizados, según una encuesta

El 70,8% de los trabajadores sindicalizados rechazan la gestión de Javier Milei. La cifra muestra una tendencia ascendente en los últimos meses. En cambio, apenas el 27,4% respalda la administración nacional, según una encuesta de Hugo Haime –histórico consultor del peronismo– realizada a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) y a la que accedió LA NACION.

La evolución expone un aumento de cinco puntos en la desaprobación entre diciembre (66%) y febrero (70,8%) y de 12 puntos desde noviembre, cuando midió 59%. Asimismo, la magnitud del rechazo de los trabajadores sindicalizados registrada este mes es más alta del último año y medio.

En paralelo, la aprobación cayó siete puntos desde diciembre, cuando se ubicó en 34%. En este caso, se trata de la cifra más baja desde septiembre pasado.

Apenas el 27,4% de los trabajadores sindicalizados apoya la gestión de Javier Milei, según Hugo Haime & Asociados Hugo Haime & Asociados

Febrero está atravesado por el debate legislativo del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno en el Congreso, y que espera sancionar antes del 28 de febrero con miras al discurso de apertura de sesiones ordinarias que brindará Milei el 1° de marzo en el Congreso.

A modo de protesta contra la iniciativa del Gobierno, la CGT –pese a haber recibido concesiones por parte del oficialismo en el proyecto– convocó un paro de 24 horas sin movilización para este jueves, jornada en la que está previsto que la Cámara de Diputados debata la reforma. Se trata de la cuarta medida de fuerza de esta naturaleza realizada durante el gobierno libertario y es la que goza del mayor impacto en los servicios dada la adhesión casi total del transporte.

El escenario de contundente oposición a la gestión del Presidente entre los sindicalizados presenta un contraste importante con el total de los trabajadores –bajo esquemas en blanco, en negro e independientes–, que respaldan a Milei en un 42,4% y lo se oponen en un 55,3%. Entre ellos, los empleados en negro –a quienes el oficialismo pretende incorporar a la formalidad con la Ley de Modernización Laboral– encabezan la adhesión al Gobierno, aunque incluso en su caso predomina la desaprobación.

El panorama de los agremiados también muestra diferencias significativas con la evaluación del total de los consultados. El informe revela un 41% que se muestra a favor de la gestión y un 57,3% en contra.

El apoyo a la gestión de Javier Milei, dividido entre el total de los consultados, los trabajadores y los sindicalizados Hugo Haime & Asociados

Según el relevamiento, desde diciembre la aprobación en el total de los encuestados también cayó (cinco puntos) y la desaprobación creció (seis).

Oposición a la reforma laboral

Los trabajadores sindicalizados desaprueban ampliamente el proyecto de reforma laboral del gobierno nacional: el 71% se opone y apenas el 23,1% se muestra favorable a la iniciativa. Es decir, ciertos empleados afiliados que apoyan la gestión de Milei retiran su respaldo a la hora de evaluar los cambios en la legislación laboral.

Algo parecido sucede en el total de los encuestados al comparar la adhesión al Gobierno y a la reforma. Mientras el desacuerdo con la Ley de Modernización Laboral se ubica en 54,8%, el apoyo cae hasta 36,2%, cifras cercanas a las registradas entre el total de los trabajadores (53,9% frente a 35,3%).

El 71% de los trabajadores sindicalizados rechazan la reforma laboral, según Hugo Haime & Asociados Hugo Haime & Asociados

El relevamiento fue realizado entre el 8 y el 16 de febrero, es decir, en las etapas previa y posterior a la media sanción que le otorgó el Senado al proyecto la madrugada del 12 de febrero.

Se trata del único estudio publicado que midió el acompañamiento a la iniciativa del oficialismo luego del revuelo que se generó tras la incorporación del artículo 44 durante el tratamiento legislativo en la Cámara alta. La normativa, retirada ayer en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados tras el diálogo con bloques aliados, implicaba limitaciones al pago de licencias por enfermedad y accidente.

Consultoras como Opinaia y Giacobbe, que midieron la adhesión al proyecto en los días anteriores a esta controversia, revelaban un predominio del apoyo entre los encuestados.