Crimen de Morena. Kravetz apuntó contra la Justicia porque los detenidos “tienen siete entradas” a la comisaría

El jefe de Gabinete, responsable del área de seguridad de Lanús, Diego Kravetz, contó esta tarde detalles de la investigación por el crimen de Morena Domínguez, de 11 años, y apuntó contra la Justicia porque los detenidos “tienen siete entradas” a la comisaría.

La niña murió hoy de un paro cardiorrespiratorio luego de ser víctima de un asalto cometido por motochorros que la golpearon para robarle sus pertenencias cuando llegaba caminando al colegio en el partido bonaerense. El hecho ocurrió a las 7.29 de esta mañana cuando la víctima fue asaltada mientras llegaba a la Escuela Almafuerte N° 60, en la calle Molinedo al 3500.

En diálogo con LN+, a nueve horas del crimen, Kravetz explicó: “En rigor hubo siete detenidos, ósea siete aprehendidos, dos quedaron detenidos. Tenemos una misma banda que para en el mismo lugar. De hecho, es bastante común cuando hay bandas mixtas de mayores y menores que el menor se haga cargo del arma o del delito para poder sacarle responsabilidades a los mayores . Esto fue lo pasó inicialmente en esta causa, porque cuando detuvieron al menor, él menos dijo ‘fui yo’. Después, cuando se empezaron a ver los videos, se empezó a seguir la información se pudo dar con los otros dos miembros de esta banda que fueron los autores del hecho”.

El actual precandidato a intendente, reconoció que la moto que se habría utilizado para el crimen estaba en la casa del menor detenido: “Nosotros, en esta zona, que es la zona casi limítrofe con Lomas de Zamora, es una zona que tiene una particularidad que donde sucede el hecho se llama o le decimos Villa Giardino, que es un barrio de italianos, fundado prácticamente con Lanús, que quedó rodeada por una serie de asentamientos y villas. Ahí, obviamente, hay mucha gente de laburo, la mayoría. Pero es donde se esconden los delincuentes”.

“Con la degradación y la miseria, hay muchos delincuentes menores. Tenemos detectadas en la zona tres bandas. Por eso, cuando fue el hecho se pudo dar rápidamente con una de las tres bandas. Sabemos donde paran, sabemos los nombres, los detuvimos 17, 18 veces a cada uno. Pero bueno, esta es una situación tremenda la de Morena, tremenda la de la familia, tremenda la de los vecinos que sufren esto todos los días y tremendo, también, en mucha menor medida, para nosotros”, dijo Kravetz.

El funcionario local, luego, se quejó: “Tenemos un trabajo que hacemos todos los días y todos los días vemos cómo se repiten las situaciones de la misma gente que entra y sale en forma constante de la cárcel y se hace casi imposible trabajar”.

“Hace poco me pasó a mí de detener a un motochorro a una cuadra, exactamente, de donde fue el hecho de Morena. En ese momento, la verdad que hubo gente que le pareció bien y gente que le pareció mal. Ahora, la realidad fue que el motochorro de 16 años a las dos horas estaba libre y a mí me acaba de llegar el oficio de la Comisión de la Memoria que tengo que contestar de por qué detuve yo a un menor. Así es muy difícil que las cosas fluyan. Nosotros necesitamos políticas claras, justicia clara y que nos dejen trabajar. Si no podemos trabajar, estos casos se nos repiten en forma constante”, recordó el precandidato que canceló todos los actos de campaña tras el crimen.

Hace poco tiempo estuve dando explicaciones en televisión y en radio sobre por qué había detenido a un motochorro en Villa Giardino. La oposición kirchnerista presentó un proyecto para repudiarme y Perez Esquivel, directamente, me denunció penalmente por ese mismo hecho. A todo… pic.twitter.com/Qt6E0xS958 — Diego Kravetz (@diegokravetz) July 17, 2023

Según Kravetz: “Lo de Morena es un caso en miles, porque en esa zona tenemos montones de casos a cualquier hora. Con las mismas bandas, la misma gente, los mismos pibes, todo lo mismo. Hacen falta varias cosas. La primera es decisión política clara de combatir al delito y para esto hay cuestiones legales que no pueden dormir más el sueño de los justos en el Congreso. La moto con la que se cometió el hecho es una moto robada. ¿Dónde fue robada? En Capital. Las motos que roban en Capital es una constante de esta parte de Lanús. Nosotros los agarramos un montón de veces. De hecho, este menor participó de un escándalo político y público porque lo defendió una diputada nacional [Natalia Zaracho] cuando venía con una moto robada de Capital Federal. Nosotros lo detuvimos, devolvimos la moto. El chico, obviamente, volvió a salir. El chico tiene, solamente en Capital, un prontuario largo, y en Lanús ni les cuento. Es una cosa increíble”.

“Creo que hay leyes que hay que cambiar. Cuestiones de la Justicia que hay que empezar a ver distinto. Otra cosa que pasa muchos con los menores es que cuando son detenidos los van a buscar las mamás, los papás o el pariente más cercano y el juez se los devuelve ahí. Lo devuelve al mismo entorno desde donde empezó a robar. Entonces, se hace cíclico y constante”, pidió el funcionario local y agregó: “Antes de que pasara lo de Morena, me preguntaban: ¿dónde paran los motochorros? En el lugar que marqué en un programa de televisión de A24 estaban literalmente en el lugar donde dije que iban a estar. Porque ranchean ahí, viven ahí, se sienten cómodos y, sobre todo, se sienten impunes”.

El funcionario luego se quejó: “Lo de la moto de Capital que se roban... cuando lo agarran al menor, usted va a decir ¿qué delito le imputaron por robar la moto? Robo. No es así, le imputa encubrimiento, en vez de robo, encubrimiento. Esta Justicia, que si vos no agarrás al delincuente en el momento exacto de cometer el delito después te lo imputan de otra cosa. Entonces, cuando están los ladrones que roban un auto y vos los agarrás a una cuadra, ya no lo acusan de robo, sino de encubrir el objeto del delito está en el auto”.

“¿Por qué salen a las dos horas estos delincuentes de 25 y 28 años? Porque la moto robada, en vez de imputarlos por la moto robada, le imputan por encubrir el objeto del delito, que tienen, por lo menos siete entradas por encubrimiento. Siete entradas”, dijo molesto el responsable de seguridad del partido bonaerense y ante la pregunta de si hay intencionalidad política, contestó: “Después marchó la gente del Movimiento Evita, del kirchnerismo. Hay un reclamo legítimo porque la gente de Villa Giardino y la gente de los barrios de Caraza vive muy mal el tema de la inseguridad”.

Sobre el vínculo con las autoridades provinciales tras el crimen, contó: “Hablé con [Sergio] Berni y [Axel] Kicillof habló con Néstor Grindetti. Pudieron hablar bastante bien y con Berni compartí un buen rato en la comisaría. Ahí estuvimos con los familiares y después llegó el ministro”.

Kravetz coincidió con los dichos de Berni que aseguró que el crimen está resuelto: “Creo que sí por el aporte de las cámaras nuestras, más la de los vecinos, más la moto y el casco, para mí está resuelto. Lo que hay que tener siempre en cuenta, lo voy a hablar bien con la fiscal, es que nosotros vimos a dos motochorros. ¿Cómo es la operatoria? Son una banda de muchachos que se juntan, ranchean, se drogan, de repente salen, roban algo lo reducen, osea lo venden, y vuelven al ranchaje . Para mí, hay que tratarlos como una banda, como una asociación ilícita. Eso ayudaría mucho porque, el fin último que tienen cuando se juntan es delinquir para poder seguir consumiendo. Si uno los trabajase como una banda podría prevenir otros hechos en el futuro”.

“Ellos ranchean como si fuesen una comunidad de presos, es muy común. Y en la zona que estamos hablando hay tres lugares donde se juntan. Una es ahí, donde los encontraron que es Boquerón cruzando [Lasabra] una cuadra. Y después, hay dos cuadras donde se juntan en Pilar y Magallanes, y después en la entrada Madre Teresa. Si vos querés encontrar a estos muchachos, no hay que buscarlos tanto. Por eso, cuando fue el hecho, tampoco había tantas líneas investigativas”, explicó Kravetz y reiteró: “Son 17, 18, 20 veces las mismas caras repetidas que entran y salen de la comisaría. Es tremendo, y los vecinos de Villa Giardino, que son vecinos de bien, de trabajo, a veces no pueden hacer las compras a las cinco de la tarde. A veces no pueden salir a sacar al perro porque vienen estos muchachos y les roban”.

Para cerrar la entrevista, el funcionario dijo: “Fallan dos cosas. La primera cosa que falla es la Justicia, porque los deja repetidamente entrar y salir. La segunda, son las leyes. Después, se puede mejorar la prevención, la investigación. Estos chicos están libres, son el 1% de la sociedad del lugar . Ahora, todo el resto de la sociedad que vive a una cuadra tiene que estar encerrada. Y ellos están paseando en moto. Es una cosa bastante injusta”.

“Detuvieron a un octavo sospechoso en Capital. Pero los van a ir liberando a partir de la sindicación de dos que estaban en la moto. Va a haber dos detenidos, el resto va a salir libre, incluyendo va a salir libre el que dice ‘los voy a matar a todos, gato’ que es recontra famoso, ranchea con ellos. No sé si llegó a la mayoría de edad, por eso no quier dar el nombre”, detalló Kravetz.

