Criptogate: Marcela Pagano dio una curiosa explicación sobre por qué el tuit de Milei no fue delito y despertó reacciones

La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Marcela Pagano salió en defensa del presidente Javier Milei en medio del escándalo por la promoción de la criptomoneda $LIBRA, apoyo que provocó estupor tanto en el arco político como en el mundo crypto. A través de un posteo en la red social X, Pagano ofreció una llamativa explicación respecto de por qué el tuit que el jefe de Estado publicó el viernes -y borró horas después- no constituye un delito en sí.

La cuestionada publicación en la cuenta del mandatario, donde invitaba a sus seguidores a formar parte del “Viva La Libertad Project”, se mantuvo sin alteraciones durante al menos cuatro horas, hasta hacerse evidente que podía tratarse de un engaño conocido como rug pull (que dejó a escasísimos ganadores y miles de billeteras cripto sin prácticamente nada). Fue allí que la administración Milei decidió poner el freno de mano y tomar cartas en el asunto.

El presidente Javier Milei quedó envuelto en medio del escándalo por la promoción de la criptomoneda $LIBRA Captura

Pasada la medianoche, el Presidente borró el tuit e hizo su descargo. Dijo que él no tenía vínculo con “Viva la Libertad Project” y que no estaba “interiorizado de los pormenores del proyecto”. El mensaje original de Milei en X fue clave para sembrar confianza en la iniciativa $LIBRA, que movió millones de dólares en minutos para después derrumbarse y resultar en que una gran cantidad de inversores perdieran importantes sumas de dinero.

En medio de las denuncias y críticas hacia el mandatario -desde la oposición lo acusan de formar parte de una “megaestafa”-, Pagano buscó quitarle peso a la cuestión y puntualizó: “[Milei] no es funcionario público las 24 horas. Les dejo un fallo: ‘se requiere no sólo la verificación del carácter de funcionario público, sino que también se debe constatar que el mismo se encuentre, al momento del hecho, ejerciendo la función pública que le es propia, extremo que no sucede en los hechos de la causa’”.

NO se es funcionario público las 24 hs. Les dejo un fallo: “se requiere no sólo la verificación del carácter de funcionario público, sino que también se debe constatar que el mismo se encuentre, al momento del hecho, ejerciendo la función pública que le es propia, extremo que no… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) February 15, 2025

En el mismo fallo, enfatiza la diputada nacional, se da la siguiente definición: “Se entiende por función pública a toda actividad temporal o permanente, remunerada y honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”.

A partir de ello, Pagano dedujo: “El presidente no tuiteó en nombre del Estado sino que menciona un proyecto privado. Tampoco el tuit menciona contratación alguna por parte del Estado, ni ninguno de sus organismos descentralizados. Son personas comunes con responsabilidades extraordinarias. Seamos serios”.

El presidente no twiteo en nombre del Estado Nacional sino que menciona un proyecto privado. Tampoco el tuit menciona contratación alguna por parte del Estado, ni ninguno de sus organismos descentralizados.

Son personas comunes con responsabilidades extraordinarias cuando… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) February 15, 2025

El sábado pasado, Pagano -que preside la Comisión de Juicio Político en Diputados- se había expresado en este sentido: “¡No se hagan los rulos! El tuit no fue en el ejercicio de sus funciones (Art. 99 CN) por lo que los diputados y senadores no tenemos jurisdicción para evaluar un mal desempeño de la función”.

Reacciones

Usuarios en la plataforma no tardaron en ofrecer respuesta al planteo de Pagano, la mayoría de ellos desacreditándola. “Yo que vos me llamaría a silencio sobre el tema, que oscila entre corrupción o ignorancia y estupidez de alguien que se cree omnisciente. En cualquiera de los dos casos amerita juicio político. ¿De verdad pensás eso? ¿El Presidente tiene un horario laboral? Entonces, fuera de él, el país queda acéfalo. Es la peor defensa”, planteó un usuario.

“Art. 87.- El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de ‘Presidente de la Nación Argentina’. [Milei] es un ciudadano que tiene el título de Presidente de la Nación Argentina. Siempre y cuando el presidente sea ciudadano es presidente. No cumple horarios”, acotó otro internauta.

“El posteo del Presidente se hizo desde una cuenta de la red social X que está verificada como la de un primer mandatario. La publicación la realizó además a las 17 en un día hábil. Según tu criterio entonces, la fiesta del cumpleaños de Fabiola [Yañez] fue hecho en un ámbito privado”, le cuestionaron a Pagano.

“¿Entonces vos tenés fueros solo mientras estás trabajando en la Cámara de Diputados nada más?”, preguntó uno. “Pero si las promociones las hizo en virtud de la economía argentina... Fue en virtud de un proyecto para el desarrollo del país que preside y como economista”, coronó otra usuaria.

