Marcela Pagano volvió a apuntar contra Adorni: “Es el cajero de Karina Milei”

La diputada nacional Marcela Pagano, que este martes pidió que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sea detenido por supuestos “aprietes” a un testigo en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito, volvió a apuntar contra el también vocero de del presidente Javier Milei, lo acusó de realizar maniobras ilícitas relacionadas al manejo de dinero dentro de su cartera en el Gobierno y aseguró que es el “cajero de Karina Milei”.

“Se cobran entrevistas con determinados funcionarios claves, ministros… Adorni es el cajero de Karina, así como [Javier] Lanari (el secretario de Comunicación y Prensa) es el vocero de Adorni. Adorni también cobraba; para reunirte con él tenías que poner plata“, acusó la legisladora en una entrevista con Cenital.

De esta forma, la diputada de Coherencia —que llegó al Congreso como parte de La Libertad Avanza (LLA)— afirmó que quienes querían mantener una reunión con Adorni debían pagarle un monto determinado a su segundo. “Lanari es el que llevaba los bolsos e iba y venía recolectando“, aseguró.

Pocas horas antes de sus declaraciones, Pagano había radicado una denuncia ante la Justicia en la que acusó a Adorni de extorsionar al contratista Matías Tabar —quien remodeló la casa del vocero en el country Indio Cuá— a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración.

Marcela Pagano acusó a Adorni de ser "cajero" de Karina

La remodelación de la casa de Adorni en el country de Exaltación de la Cruz incluyó la construcción de una pileta climatizada que le demandó unos US$9000 y una cascada que salió US$3500 dólares. Con estos detalles, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gobierno y su esposa, Bettina Angeletti, dio un giro, ya que sumados a los otros gastos en efectivo y viajes, la suma que el funcionario debería justificar supera sus ingresos declarados.

En otro tramo de la entrevista, Pagano también apuntó a la supuesta organización que mantenían dentro de La Libertad Avanza. “Ellos generaron una estructura de negocios en la que involucraron a la mujer de Adorni con una consultora de coaching ontológico en donde ‘hacían trencitos’ y ‘hacían respirar’ a gente que trabajaba, por ejemplo, en el área petrolera", deslizó.

“Básicamente, ahí tienen la justificación de cómo ingresaba dinero de empresas de primera línea, casi todas ellas, diría, vinculadas al Estado, por ejemplo, YPF. El dinero ingresaba mediante una consultora creada en el año 2024 y a medida que Adorni ascendía en su carrera en el Poder Ejecutivo; así ingresaba dinero para Adorni y no sabemos si lo repartía... La presunción es que sí. Ingresaba porque cobraban las entrevistas a empresarios en audiencias públicas pero que se hacían a escondidas", denunció.

Cruce con Lemoine

Pagano, contra Lilia Lemoine

Pagano también mantiene una interna personal con la diputada Lilia Lemoine desde hace mucho tiempo, con cruces en redes sociales y careos en el Congreso. Luego de que la libertaria la acusara en X de ser parte de la “manga de hijos de puta” que “difaman” a Adorni al compartir el testimonio de Tabar ante la Justicia, Pagano le respondió y la acusó de ser “empleada de Karina Milei”.

“Lilia es empleada de Karina, es la vocera de Karina. Yo no hablo mucho de ella porque me parece un personaje menor en la política; la usan para hacer cosas que un personaje con mayor raciocinio y decoro no haría, utilizando una situación muy personal de ella que tiene que ver con una enfermedad que ella desea no tratar", consideró y sumó: “Creo que se abusan de Lilia Lemoine y la utilizan para hacer ciertas cosas que otras personas en su sano juicio dentro de LLA jamás dirían o harían".

Y redobló la apuesta: “Ella no mide consecuencias o producto de su trastorno puede hacer cualquier cosa. Yo no me meto con el títere, a mí me importa lo que hace el titiritero y el titiritero es Karina Milei".