Crisis en Chubut: empleados estatales toman el Ministerio de Economía

RAWSON - Un grupo de empleados estatales de Chubut toman desde esta mañana la sede el Ministerio de Economía en la capital provincial, en el marco del conflicto por el pago escalonado de haberes en esta provincia.

La toma "es pacífica, pero no dejarán entrar" a los empleados, con lo que habrá problemas para la cancelación de sueldos "del tercer rango" previsto para este viernes, aseguró el ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena.

La toma comenzó cerca de las 7 de la mañana con un bloqueo en el edificio del Ministerio de Economía en Rawson. El jefe de la Policía de Chubut, Miguel Gómez, confirmó que "están todos los accesos bloqueados".

En tanto, docentes de Comodoro Rivadavia mantienen bloqueada la playa de tanques de la operadora YPF, en una segunda jornada de acampe en el sector impidiendo la entrada y salida de camiones que realizan la distribución de combustible para las estaciones de servicio de la región.

La Subsecretaría de Servicios Públicos advirtió que debido a los inconvenientes que pudieran surgir ante el impedimento de distribución de gasoil por parte de la empresa YPF "muchas localidades del interior podrían ver afectada seriamente la generación de energía eléctrica, ya que el acceso a la playa de tanques de combustible se encuentra bloqueado hasta esta medianoche inclusive por una medida de fuerza".

A través de un comunicado oficial, informó que en Chubut existen 40 puntos de generación a combustible, siendo en su mayoría abastecidos por la planta de despacho de YPF de Comodoro.

Ayer, la policía realizó la notificación formal de desalojo al centenar de docentes que mantiene el bloqueo en el acceso a la playa de tanques de combustibles.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech), Santiago Goodman, reiteró que "mantendremos la medida tal como lo anunciamos, con rotación de compañeros cada ocho horas hasta que cumplir con el mandato de la asamblea y luego veremos cómo sigue".

"Hace mucho que estamos con esta medida, desde hace diez semanas con paro consecutivo, y es hora de que el Gobierno solucione de una vez por todas nuestros planteos", manifestó Daniel Murphy.

El petitorio incluye "el pago en tiempo y forma de los sueldos, la reparación de las escuelas, la normalización de la obra social y la implementación del Transporte Escolar Gratuito".

Fuentes de YPF aseguraron que "desde la central de cargas de Comodoro se abastece a Chubut y Santa Cruz, que por ahora no tienen despachos, por lo que hasta el momento no existen complicaciones pero la situación se agravará si la medida se mantiene en el tiempo, que esperemos no ocurra".

Pedido a la Casa Rosada

En medio del conflicto, el juez de Familia de Rawson Martín Alesi remitió un exhorto al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, para requerirle "su urgencia presencia personal en la capital del Chubut y/o a los Sres. Ministros de Educación y del Interior, para reanudar el diálogo con los docentes y arribar a un acuerdo que destrabe la crisis con el propósito de que las clases suspendidas de hace más de dos meses comiencen de inmediato".

La actuación del juez tiene su correlato en el amparo que había presentado la Asesoría de Familia de Rawson, en el que emitió una medida cautelar ordenando al Estado nacional el envío de fondos para garantizar la normalización de la actividad de las escuelas en Chubut.

"Sin perjuicio de la medida cautelar dictada, ante la ruptura de los canales de comunicación y solución entre los trabajadores docentes y las autoridades del gobierno provincial, la presencia en Rawson del Sr.Presidente de la Nación Argentina y/ o de los Sres Ministros es imprescindible para solucionar el conflicto docente y lograr finalmente que ningún alumno pierda el año escolar, cesando de una vez la violación masiva del derecho a al educación pública y gratuita de niños y adolescentes en esta provincia".

Las escuelas públicas transitan su décima semana de conflicto. Ayer se informó la extensión del ciclo lectivo al menos hasta el 19 de diciembre, con posibilidad de dictar clase los sábados para recuperar los días perdidos.

Entre otros conceptos, el exhorto dirigido por Alesi a Macri sostiene que "los alumnos estatales están a pocos días de perder definitivamente el ciclo lectivo de 2019. Vivimos inmersos en un clima de enojo y angustia colectiva por esta situación de desprotección, y el luto a raíz del fallecimiento reciente en un accidente de dos docentes, las maestras Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, que regresaban a Comodoro Rivadavia tras haber participado horas antes de una marcha de protesta en Rawson".