Antonio Caló, sobre la crisis económica: "Esto es un Titanic"

El jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló , aseguró hoy que la situación económica "es muy difícil" por la parálisis que generó la pandemia de coronavirus y la cuarentena obligatoria.

"Esto es un Titanic. ¿Viste la película? Hay que ver las empresas que queden en pie y después ver cómo van a funcionar", afirmó Caló, en diálogo con Radio Rivadavia.

El dirigente metalúrgico destacó la ayuda estatal, pero se mostró muy preocupado por el escenario pospandemia. "Estamos en la línea de flotación porque el Gobierno está aportando el 50 por ciento de los salarios a las empresas grandes y pymes. Si no lo hiciera, esto sería un desastre, nos llevaría puesto a todos. Esta es la realidad", afirmó.

Caló estimó que habría entre "200 mil o 300 mil desocupados" en el sector industrial si el Gobierno no hubiera pagado parte de los salarios a través del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

"Esta es la realidad que hay que poner arriba de la mesa. Acá hablamos de la pandemia, que el virus, que salimos o no, pero la realidad económica es muy difícil. La realidad de las empresas industriales es muy difícil. Tenemos a Techint que está parada porque no tiene trabajo", planteó el sindicalista.

Con actividades paralizadas por el coronavirus, el titular de la UOM tuvo que pactar suspensiones con recortes salariales. "Tenemos que ser realistas, no hay despidos y el Gobierno está aportando el 50 por ciento del salario", remarcó.

"¿Qué pasa con las empresas después de la pandemia? No sé cuántos de los trabajadores que tengo en actividad me van a quedar. Tengo que luchar para que me quede la mayor cantidad posible", enfatizó.

Respecto de las negociaciones paritarias, que están en suspenso por la pandemia, Caló opinó que "hay actividades que están funcionando al cien por cien" durante la cuarentena: "Si la empresa está facturando, tengo derecho a pedir un aumento", dijo.

El gremialista recordó que la UOM debería haber comenzado a discutir una suba salarial en abril. "Recién ahora nos estamos sentado. Algo les tenemos que llevar a los trabajadores, con lo que están ganando no les alcanza, por lo que aumentaron los productos de primera necesidad", explicó.

En abril, el mes que marcó la etapa más restrictiva del confinamiento obligatoria, la economía se desplomó un 26,4% respecto del mismo mes de 2019, la caída de la actividad más importante de la historia.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, que anticipa la evolución del PBI, mostró además una baja mensual desestacionalizada del 17,5% y acumuló una retracción del 11% en el cuatrimestre.

La actividad se desplomó hasta el 85% en la construcción, restaurantes y hoteles.