Crisis interna: Gastón Manes renunció como titular de la Convención Nacional de la UCR

En medio de la profunda crisis de identidad que atraviesa la Unión Cívica Radical, que lidera Martín Lousteau, el abogado y empresario Gastón Manes renunció hoy a la presidencia de la Convención Nacional del centenario partido, el órgano interno que se encarga de establecer el marco de alianzas electorales y fija la estrategia de la fuerza.

El hermano del diputado nacional Facundo Manes, quien forma parte del bloque Democracia para Siempre, un desprendimiento de la bancada oficial que conduce Rodrigo de Loredo, anunció su decisión de correrse del cargo partidario con una carta dirigida a Lousteau.

“No tomo esta decisión con liviandad ni despecho. La tomo con la serenidad que da el camino andado, y con la tristeza lúcida, también, de comprobar que aquello por lo que trabajamos con convicción y esperanza, una UCR con voz nacional, pensamiento orgánico e identidad común, ha ido cediendo, lenta pero firmemente, frente una realidad que avanza en dirección opuesta”, puntualizó Gastón Manes.

Al igual que su hermano, el abogado y dirigente de la UCR es crítico de los referentes radicales que apuestan por colaborar con el gobierno de Javier Milei y que defendieron, entre otras cosas, el veto a la ley de financiamiento universitario o al aumento de las jubilaciones.

Gastón Manes tenía pensado convocar a la Convención Nacional de la UCR para abril pasado, en la previa de que se cerraran las alianzas y los frentes electorales en las provincias y discutir la posición del centenario partido de cara a las legislativas nacionales de octubre. Sin embargo, no logró conciliar posiciones en una fuerza que luce dividida frente al gobierno de Milei y sin un liderazgo claro.

El propio Lousteau salió herido de la disputa en la Capital, donde su candidata a legisladora, Lucille Levy, no logró superar el piso de votos que se requerían para obtener una banca.

Manes lamentó que los gobernadores o referentes de la UCR en las provincias hayan prescindido de la discusión interna en el partido y privilegiado sus intereses locales, según indican fuentes al tanto de su decisión. Hasta ahora, cada filial del radicalismo delineó su estrategia.

Por un lado, Leandro Zdero, gobernador de Chacho, se alió con La Libertad Avanza para derrotar al peronismo en los comicios del 11 de mayo pasado. Su par Maximiliano Pullaro (Santa Fe) preservó el esquema electoral con Pro o el partido socialista que le permitió llegar a la Casa Gris en 2023. En la Capital, Lousteau decidió presentar una oferta propia después de que no prosperara la negociación con Pro.

Facundo Manes se enfrentó a los libertarios ¿Seguirá en la UCR? TWITTER

“He puesto en esta tarea mi compromiso, mi esfuerzo y toda la fe que aún tengo en el radicalismo. Pero debo reconocer, con la franqueza que me debo a mí mismo y a los que confiaron en mí, que en este último tiempo no he encontrado, en la mayoría de los principales referentes de nuestro partido, una verdadera vocación de debatir y de buscar juntos una línea doctrinaria compartida que sirva de faro en la noche confusa de la política argentina”, explicó en la carta Gastón Manes.

El hermano del neurólogo, quien se alista para lanzar un espacio en Tigre, uno de los bastiones del peronismo en la primera sección electoral, lamentó que en la UCR haya primado el “sálvese quien pueda”. “Lo que alguna vez fue una comunidad de pensamiento y acción, se ha visto reducido a una suerte de confederación de posturas provinciales, cada uno con sus urgencias, con sus lógicas locales y con sus pactos circunstanciales”, dijo. Y remató: “No ha primado una voluntad que exprese lo que alguna vez fuimos: un partido de ideas, no de circunstancias”.

Por último, Gastón Manes dijo que espera que la renuncia a su cargo en la Convención Nacional de la UCR “sirva al menos como apelación, para que muchos correligionarios en todo el país dejen de actuar como si nada pasara”.

“Quienes conocieron a dirigentes como Ricardo Balbín o el propio Raúl Alfonsín saben que la lealtad no es sumisión, y que la renuncia o discontinuidad de algo, puede ser un acto de fidelidad a lo esencial. Me voy, sí, pero no me aparto de mis ideas”, concluyó.