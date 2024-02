escuchar

Versiones circularon esta semana sobre la posibilidad de que se produjera una fusión parlamentaria entre Pro y La Libertad Avanza (LLA). El Gobierno posee tan sólo 37 bancas en Diputados y ocho en el Senado, y con Pro, que viene acompañando a la gestión de Javier Milei en el Congreso, sumarían otras 37 bancas.

Sin embargo, este jueves el presidente del bloque de Pro, Cristian Ritondo, descartó una alianza entre su bloque y el que preside el diputado Oscar Zago, aunque aseguró que el acompañamiento de Pro “fortalece” al Gobierno, como cuando se trató en el recinto la ley ómnibus, si bien luego volvió a comisión.

“Tenemos una idea del cambio que compartimos. Por eso muchos de nosotros tomamos la decisión de dar el apoyo que dimos en la segunda vuelta. Así nos hemos comportado como bloque integralmente con los 37 miembros, votando y acompañando a ley”, dijo el presidente del bloque de Pro en una entrevista para Radio Rivadavia. Fue también el Presidente quien lo felicitó tanto a Ritondo como al partido por acompañar los artículos de la ley ómnibus, a diferencia de Hacemos Coalición Federal y la Unión Cívica Radical, que fueron luego tildados como “traidores” por el mandatario.

En ese sentido, se refirió a la posibilidad de un nuevo bloque parlamentario para fortalecer al Gobierno. “Tenemos la responsabilidad, no solamente Pro, todos los argentinos, de acompañar al Gobierno. En la Argentina ganó una alternativa que es la de Milei, que tiene la imposibilidad de hacer un partido nuevo o tener una fuerza parlamentaria con muchos mayores participantes. Hoy tiene 37 diputados, seguramente nuestro acompañamiento fortalece eso”, sostuvo el diputado.

Con respecto al traspié parlamentario de la ley ómnibus, que volvió a comisión por la falta de acuerdos en algunos temas centrales como la delegación de facultades y las privatizaciones, Ritondo llamó a “representar el cambio” en el Congreso y a la responsabilidad. “Nosotros hubiéramos impulsado muchas de las iniciativas que contiene la ley, con lo cual fue acompañarlo sinceramente a lo que creemos que le hace bien al país, y creemos que fue una oportunidad realmente perdida”, agregó.

Y cerró: “Nosotros venimos compartiendo y entendiendo que hay un gobierno que debemos ayudar, pero no solamente porque tiene recién inicia, sino porque compartimos muchísimas de las ideas y la visión del país. Entonces, en nosotros va a tener un acompañamiento, lo hemos mostrado en esta ley ómnibus, lo adelantamos en el DNU”.

Bullrich defendió la alianza

A diferencia de su alfil parlamentario, esta mañana la ministra de Seguridad y actual presidenta de Pro, Patricia Bullrich, defendió una eventual alianza con la fuerza oficialista. “Yo creo que al cambio hay que apoyarlo sin especulaciones, de frente”, dijo al tiempo que marcó una diferencia con el expresidente Mauricio Macri.

“Soy más directa, estoy convencida de eso y cuando me convenzo de algo voy para adelante. No tengo que pedir permiso cuando lo que hago es totalmente coherente con lo que hicimos de salir a apoyar a Milei en la segunda vuelta”, declaró.

En diálogo con radio La Red, Bullrich aseguró que representa “una parte importante mayoritaria de Pro”. “Con eso logré, cuando nadie lo pensaba, ganar unas PASO, una interna”, señaló, y continuó, al ser consultada por su posición: “Mostré una hegemonía de que lo que yo pensaba era el pensamiento dominante del Pro. Yo soy ministra, estoy en otras cosas. No me interesa hacer una entrevista siendo la psicóloga de Macri, no es lo mío”.

