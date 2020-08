Cristian Ritondo sobre la paridad de género en directorios: "Es errado, excesivo y atenta contra la libertad" 02:27

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2020 • 23:14

A partir de una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ), se decretó que los directorios de las nuevas sociedades deben tener, obligatoriamente, un 50% de mujeres. El diputado nacional por Cambiemos Cristian Ritondo sostuvo que "hay mejores formas de buscar la paridad de género".

Para el legislador, no debería haber obligatoriedad en la conformación de una empresa, porque eso "incluso plantea inconstitucionalidades". "Me parece que es errado, excesivo y que atenta contra la libertad", consideró.

Según Ritondo, deberían hacerse otras cosas para promover la mayor participación de las mujeres en directorios y en la creación de empresas, y evaluó: "Estimular no es lo mismo que obligar".

Reforma judicial

Ritondo sobre la reforma judicial: "Carece de legitimidad" 04:30

Video

En otro tramo de la entrevista, el opositor consideró que, ante los problemas que enfrenta hoy el país, es inoportuno plantear ahora una reforma judicial. "Puede esperar, se puede discutir y se pueden generar consensos, pero para una reforma judicial en serio", dijo, y sentenció: "Creo que carece de legitimidad".

"Los argentinos están con otros problemas, y son muchos. La política tiene que gastar e invertir tiempo e ideas en cómo salimos de donde estamos. No es la prioridad, aunque sí tenemos que hacer reformas en la Justicia", reflexionó luego.

Tal como enumeró Ritondo las prioridades deberían ser recuperar los empleos, proteger a las empresas y la vuelta a las clases. Y, en cuanto a la Justicia, remarcó la "emergencia edilicia" que golpea al sector: "Hace muy poco veíamos que había jueces y secretarios que se tenían que ir de Comodoro Py por cómo estaban los despachos y porque no se podían usar los baños". Y disparó: "No es el momento, empezamos por atrás".

El video de Mario Ishii

Ritondo sobre el video de Ishii: "La política no puede cubrir a nadie que venda droga" 02:16

Video

"La verdad me da mucha bronca", se sinceró al hablar sobre el vínculo entre Mario Ishii y el narcotráfico. "La lucha contra el narcotráfico no es de un dirigente, sino de todos, y en la provincia de Buenos Aires más porque envenena y hace que haya más delito", dijo. Y sentenció: "La política no puede cubrir a nadie que venda droga".