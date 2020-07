Axel Kicillof junto a Mario Ishii, en un acto de la campaña 2019 en José C. Paz Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Mario Ishii es uno de los últimos exponentes de los barones del conurbano y de su estilo de gestión. Gobierna José C. Paz desde 1999, aunque su poder talla desde la creación del partido, en 1995. La difusión de un video en el que afirma que tuvo que "cubrir la venta de falopa" hecha desde ambulancias volvió a poner en los primeros planos a este intendente que conduce un distrito postergado del noroeste del conurbano, con una gestión que se enfoca en la construcción de hospitales y facultadas y que se apalanca en una maquinaria electoral nunca derrotada.

La última demostración de fuerza electoral de Ishii fue en 2019, cuando ganó la intendencia por quinta vez. Obtuvo el 59,8% de los votos y superó por 32 puntos al candidato de Juntos por el Cambio, Ezequiel Pazos. En el Concejo Deliberante hay siete opositores sobre 24 ediles.

Caminar las calles del distrito para hacer campaña por la oposición fue complejo durante años, aunque el clima ahora es más tranquilo, reconocen en la oposición. Tras años de mayoría prácticamente total, en el Concejo hay debate y menor virulencia que en tiempos pasados.

El área de Salud llevó a Ishii al escándalo, pero también es clave en su gestión. "Cada mandato se pone una parte de la gestión al hombro y apuesta por eso. Construyó ocho hospitales en tres años y ahora está haciendo una facultad de medicina", describe un dirigente paceño. La Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz) tuvo como rector a Federico Thea, actual secretario general del gobierno de Axel Kicillof.

La fuente local señala los motivos que, a su criterio, garantizan los triunfos del caudillo: "Hay mucha gente que depende del Estado en José C. Paz: es el segundo distrito con más planes, detrás de La Matanza, tiene 5500 empleados municipales y unas 7000 personas a las que les entregó viviendas".

José C. Paz tiene niveles bajos de cobertura de agua potable y cloacas y de asfalto (se estima que falta asfaltar un 65% de calles) y uno de los peores registros de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del conurbano. El distrito es fruto de la división del partido de General Sarmiento, que se partió en tres en 1994 para dar origen a José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel. El municipio "fue desfavorecido en esa división", afirma una fuente local. "San Miguel se quedó con el centro comercial, Malvinas con la zona industrial y José C. Paz quedó aislado", completa.

De hecho, José C. Paz es uno de los ejemplos elegidos cada vez que alguien intenta desaconsejar la división de un partido bonaerense.

Una sola industria

"Acá hay una sola industria importante, Cerámica Alberdi, que tiene unos cien trabajadores. El resto es empleo municipal y dependencia del Estado con planes sociales. Antes de la pandemia, la recaudación del municipio por tasas era menor al 30%", refuerza otro político local. LA NACION intentó dialogar con Ishii, pero no respondió las llamadas.

Ishii recibió poco apoyo público del oficialismo, más allá de pronunciamientos aislados. Según pudo averiguar la nacion, algunas de sus jugadas dentro del PJ bonaerense no dejaron un buen sabor. Las listas internas que apadrinó en municipios peronistas en 2011, cuando buscó ser candidato a gobernador, son parte de esas jugadas mal recordadas. "Es un border de la política", lo define una fuente del conurbano.

Ishii pisó la banquina del PJ también en 2009, cuando advirtió que iba a "cazar a los traidores" del partido tras la derrota electoral. O cuando sobreactuó un acercamiento con María Eugenia Vidal. O las veces que, mucho antes que Cristina Kirchner, se enfrentó al entonces jefe operativo de la SIDE Antonio Stiuso.

Ishii dejó la intendencia entre 2011 y 2015, cuando gobernó Carlos Urquiaga, delfín suyo con el que se enfrentó poco después. En 2014 fue atrapado Gustavo Collado Correa, un narco uruguayo que tenía una credencial de asesor de Ishii. "Si miente o le robó la credencial a un asesor mío, que vaya preso. Y si no la robó y es verdaderamente un asesor mío, que vaya más preso todavía", dijo Ishii a LA NACION en ese momento.

Fuentes locales no descartan que la difusión del video sea un pase de facturas contra el intendente, que intervino el área de Salud durante la pandemia. En el comunicado oficial que la municipalidad publicó tras el escándalo se remarca que se realizó una denuncia por "faltante de vacunas", que por no cumplir con las tareas asignadas se dio de "baja a 85 empleados", y que Ishii habló de "cubrir" la venta de "falopa" porque no echó a trabajadores a los que acusaban "de vender psicofármacos en forma ilegal", ya que no había elementos para denunciarlos.