Las empresas vinculadas al financista cercano a “Chiqui” Tapia no presentaron balances ante IGJ

Las presuntas irregularidades investigadas por la Justicia sobre el conglomerado de empresas de Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, se trasladan a la presentación sus estados contables. Según fuentes oficiales, un total de 14 compañías asociadas al empresario adeuda balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que regula a las sociedades.

De las 14 empresas relevadas por la IGJ, 10 fueron imputadas por la fiscal Cecilia Incardona en un expediente que investiga supuesto lavado de dinero.

En ese listado se destacan Sur Finanzas Group, Sur Finanzas PSP, Cluster Palace Beach y Sur Pagos. Además de estar imputadas, las firmas fueron allanadas en la causa judicial a cargo del juez federal Luis Armella.

Dentro de este grupo de empresas hay realidades diferentes. Cluster Palace Beach, utilizada por Vallejo para abrir un parador en Villa Gesell, es la firma que figuraba como titular de la Ferrari California negra que solía estar estacionada en la puerta de la sede central de Sur Finanzas, en el centro de Adrogué. Por otro lado, Roncalom SA, un corralón de materiales, se encuentra en la central de deudores del Banco Central con la peor calificación: situación 5, que hace referencia a “irrecuperables”.

La Ferrari California estacionada en la puerta de la oficina de Vallejo.

“Ninguna de las empresas del Grupo presentaron balances. Actualmente no podemos intimarlas porque hay una moratoria abierta hasta el 30 de junio de 2026, salvo que haya una denuncia″, indicó el titular de la IGJ, Daniel Vitolo.

La situación de las empresas de Vallejo ante la IGJ.

LA NACION contactó a Vallejo a través de sus allegados, quienes remitieron estados contables del 2024 de Sur Finanzas Group y de Sur Finanzas PSP al 31 de marzo de 2025. Sobre esta última, reportó una ganancia entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025 de $353 millones. La documentación tiene la firma del financista y la rúbrica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. No posee ningún comprobante de recepción de IGJ.

Las 14 firmas en cuestión aparecen en la base de datos de consulta de trámites y vistas de la IGJ. El artículo 156 de la resolución 7/2015, que encuentra su actualización en el artículo 128 de la resolución 15/2024, describe cómo las sociedades por acciones deben presentar su documentación.

En las últimas semanas, y después de la denuncia de la DGI, el financista describió a sus interlocutores que sus negocios tienen tres patas: los créditos a través de Sur Finanzas, la proveedora de servicios de pago con Sur Finanzas PSP, y las casas de cambio. La información que surge de la IGJ pone en el foco a dos de estas ramas medulares.

Una de ellas es Sur Finanzas, la empresa que ofrece préstamos y aparece en las camisetas del fútbol argentino. Vallejo la transformó en “la billetera del fútbol”. La otra es la Proveedora de Servicios de Pago (PSP), que ocupa el centro de la denuncia de la Dirección General Impositiva por presunto lavado de dinero y evasión. Según la presentación judicial, a través de la PSP, contribuyentes no confiables y monotributistas de escasa capacidad económica realizaron transferencias que suman $818 mil millones. “No tengo un ejército de soldaditos”, se defendió Vallejo en diálogo con LA NACION.

Ninguna de estas dos sociedades presentaron balances ante IGJ, de acuerdo con lo señalado por fuentes oficiales.

Maximiliano Ariel Vallejo y Chiqui Tapia

El grupo empresarial de Vallejo tiene otras ramificaciones. Y ahí empiezan a encenderse las alarmas en IGJ.

Otra de las firmas que no presentó balances, Gestiones San Miguel, que hasta ahora no había sido mencionada en las causas judiciales, fue creada en 2015. Recién en 2022 aparecieron en esa sociedad la madre de Vallejo, Graciela Beatriz, y Silvia Torrado, otro de los nombres recurrentes a la hora de fundar empresas.

Hasta hace poco tiempo, según los registros oficiales, Graciela Vallejo fue propietaria de un Porsche Macan (2023), un Porsche 718 Boxster (2019), un BMW X2 20I (2019), y un BMW X4 20I (2018). En el mercado local esa flota cuesta no menos de 350.000 dólares.

Allanamiento en Sur Finanzas, la sede central de la financiera ligada al “Chiqui” Tapia y el club Banfield Camila Godoy

Dentro de la nómina de empresas que adeuda documentación ante la IGJ también se encuentran Cluster Palace Beach y Sur Finanzas Beach. Esa última es la continuadora de otra empresa, llamada Abo Inversiones, creada en 2020. Ese mismo año, Vallejo lanzó Valle Business, que aparece en el registro de emisoras de facturas apócrifas de ARCA.

En 2021 nació la firma que vinculó a Vallejo con el mundo del fútbol: Sur Finanzas Group. Un año después se convirtió en sponsor de Banfield, llegó a clubes grandes como Racing y auspició los torneos de AFA. En menos de cinco años, la marca se expandió. Surgieron Sur Pagos, Sur Crypto, Sur Valores, SF Inversiones, que completan el listado de la IGJ.

La AFA también tiene su propia historia con el organismo de control. El Gobierno, a través de la IGJ, anunció que intimará a la entidad del fútbol argentino y a la Superliga a dar explicaciones sobre “las cifras contenidas en sus estados contables y financieros”.

“Desde el año 2017 se le viene pidiendo a la AFA que muestre ciertos papeles. Del año 2017 hasta el año 2024 se le habían generado observaciones por autoridades; la AFA no había respondido y jamás la habían intimado”, señaló en LN+ el titular de la IGJ, Daniel Vitolo.

La administración mileísta advirtió que “la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas, como para sus directivos”.