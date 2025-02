Cristina Kirchner activó el año electoral con la mira en el escándalo $LIBRA, la interna con Kicillof y el armado del PJ

Cristina Kirchner encabezó la oposición a la presidencia de Mauricio Macri desde su naciente Instituto Patria. Gobierno de Unión por la Patria (UP) mediante, a la maquinaria anti-Milei le sumó ahora la sede nacional del Partido Justicialista (PJ), en el que recaló como presidenta el año pasado. Flanqueada con el escudo peronista detrás, buscó el lunes activar a sus más fieles en el comienzo del año electoral y bajó líneas concretas a su tropa. A las indicaciones las terminó de delinear el domingo en su departamento con un grupo de dirigentes. “Quiere que tengamos una expresión como fuerza”, resumió un asistente al convite.

Después de la embestida del sábado que partió con su autorización contra el gobernador Axel Kicillof por lanzar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) sin su respaldo ni el de su hijo Máximo, que comanda el PJ a nivel provincial, en las últimas horas la expresidenta calló sobre el tema y evitó ahondar sobre el intento de autonomía de su (¿ex?) hijo político que tanto la irrita. Dicen que al salir de los mitines uno de los asistentes exclamó sorprendido: “¡Pero no hablamos de Axel!”.

Cristina Kirchner, en el centro, flanqueada por los senadores José Mayans y Lucía Corpacci PJ

La expresidenta omitió las menciones a la guerra política interna porque entendió que ya lo había canalizado todo. “Chau, no había más que decir”, resumieron a LA NACION en el kirchnerismo. Fue suficiente con lo de “movimiento de escisión”, forma en que tildaron a la vertiente encabezada por Kicillof. Creyó la también exvice de Alberto Fernández que los dirigentes de todo el país que llegaron para su primera actividad de gestión en el PJ no tenían por qué escuchar comentarios sobre este grupo de compañeros ahora descarriados de su liderazgo.

A Cristina Kirchner la vieron muy activa. Como en las épocas en que comandaba las bancadas del Congreso, la expresidenta dividió a su equipo del PJ según rama y definió que cada uno se haga cargo de determinadas cuestiones. Leyó los nombres el domingo en su departamento y los comunicó el lunes en Matheu, donde arribó vestida con un conjunto de jean con chaleco trenzado, una blusa blanca y su tradicional rosario. Mayra Mendoza, en la organización; Juan Manzur, en Culto; Marín Doñate, en Justicia, y así... La expresidenta cree que es necesario plantear la posición del partido en cada ámbito y que sea concreta. Una fuente lo resumió en otras palabras: los mandó a trabajar.

Cristina Kirchner cuando salió de la reunión del Partido Justicialista Tomás Cuesta

El encargo mayor, tal como desglosó LA NACION, se lo dio a Anabel Fernández Sagasti (una de sus senadoras favoritas) y al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, que no se fue con el grupo kicillofista. Deberán hacer un informe sobre el caso $LIBRA, después de que Milei recomendara invertir en esa cripto que al rato se cayó y cuyos fondos quedaron en unas pocas manos que habrían tenido información privilegiada. En un PJ que viene desde las épocas de Perón hay actores a los que les cuesta comprender el mundo cripto así que su jefa máxima también pretende interiorizarlos. Espera ese informe de acá a diez días.

Mientras todavía reina el asombro sobre los movimientos de Milei, Cristina Kirchner pretende ahondar sobre esta cuestión que lo tiene al Presidente denunciado en la Argentina y en Estados Unidos. En el Instituto Patria no dudan y hablan de estafa.

Quiere también Cristina Kirchner acelerar los encuentros con sus socios, para encender la maquinaria de UP frente a los designios libertarios. A través de la mesa política que conformó en el PJ, la expresidenta busca reunirlos. Una fuente que asistió al acto deslizó que al menos deberían encontrarse mensualmente. Cerca de la expresidenta la idea es que los mitines tomen continuidad. Que se preparen Sergio Massa (con el Frente Renovador) y Juan Grabois (con el Patria Grande), los expresidenciables, que serán seguramente convocados. No se llevan muy bien los dos. ¿Y Axel Kicillof? “Es afiliado al PJ, no tiene un partido político propio”, se escuchó como respuesta.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó el sábado su propia línea: Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Valeria Rotman - LA NACION

Sin embargo, los gobernadores también serían llamados. Ahí entraría Kicillof. En el kirchnerismo están convencidos de que las legislativas nacionales (más allá de en Ciudad y Provincia) serán elecciones con una fuerte impronta distrital, donde pesen los mandatarios provinciales. Podrán apoyar a Milei en el Congreso, analizan algunos, pero no van a dejar a los libertarios avanzar sobre el poder político que supieron construir en sus territorios. “Son gobernadores, no boludos”, sintetizó un actor importante del kirchnerismo, sin metáforas.

Estrategia legislativa

Cristina Kirchner suele repetir que el lugar de acción política es el Congreso. Pese a eso, asegura que va a mandar a los suyos a tender puentes con otros espacios antimileístas a través de una Comisión de Acción Política que creó en el PJ y cuyas autoridades se anunciarán en los próximos días. No se olvida de lo que pasó con el experonista Edgardo Kueider, que se vinculó al Gobierno y quedó detenido con dólares sin declarar en Paraguay. Signo de eso fue la foto que se tomó el lunes en Matheu con la camporista Stefanía Cora, una leal que entró en reemplazo del detenido y a quien la expresidenta terminó de darle la bendición.

Para normalizar y ordenar.

Para la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria, nadie mejor que @CFKArgentina 🇦🇷♥️ pic.twitter.com/MJNvKHEdbZ — Stefanía Cora (@StefaniaCoraOK) February 25, 2025

“Hay que relacionar el partido. Existe una vocación de construcción frentista de oposición a Milei, el espíritu es ese”, aseguraron sobre los planes de la expresidenta, que lo manifiesta en lo discursivo pero que en lo concreto todavía mantiene un armado cerrado, representado por los dirigentes que históricamente le fueron fieles.

Pasmados están también en el kirchnerismo por la movida del Gobierno con los jueces de la Corte Suprema. Distintas voces de la terminal K aseguraron estar dispuestos a negociar por la Justicia y siempre suena fuerte el nombre de Santiago Caputo como un articulador requerido por “estar metido en todo”. Pero no logran desglosar las artimañas libertarias. “Quieren negociar a cambio de nada, tienen una forma rara de ejercer el poder”, se oyó.

José Mayans, espada del kirchnerismo en el Senado, cuando arribó al Partido Justicialista para la reunión Tomás Cuesta

Todavía incrédulos en la bancada del Senado de que el Presidente vaya a nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por decreto, en el kirchnerismo están listos para rechazar la movida en la Cámara alta, con José Mayans a la cabeza, quien ya anunció que el sábado por la noche ni los esperen para la apertura de sesiones ordinarias.

Paula Rossi Por