Cristina Kirchner apuntó contra el gobierno porteño en medio del operativo en Recoleta: “Dejen de espiar, dejen de filmar manifestantes”

La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó esta tarde contra el gobierno porteño y se metió en la interna de Juntos por el Cambio al sostener que el vallado policial dispuesto en su barrio se vincula con las diferencias dentro de la coalición opositora. “Resuelvan su interna de otra manera entre los halcones y las palomas, pero no a costa del funcionamiento de la democracia”, planteó.

Luego de que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuestionara al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por hacer retroceder a la policía, Cristina opinó: “Por favor, traten de demostrar que son mejores uno, que la Presidenta del Pro es mejor que el Jefe de Gobierno es mejor que Macri, me parece bárbaro pero no a costa de la vida, de la sangre y la seguridad de los argentinos. Les pido por favor”.

Y continuó: “Les pido, sinceramente, la disputa política, el querer ser presidente, es legítimo. Todos los dirigentes de la oposición tienen derecho a querer ser candidato de esa fuerza política pero no lo hagan a costa de la vigencia de la democracia. Dejen de espiar, dejen de filmar manifestantes”.

Sus dichos sucedieron esta tarde en el marco de un encuentro con organismos de Derechos Humanos en el Senado, en donde agregó: “Escuchar a alguien que dice: ‘cuando uno ejerce la seguridad no tiene que tener miedo’. Creo que hay gente que es muy violenta y que fue violenta siempre. Creo que necesitamos imperiosamente recuperar el eje, por lo menos los que tenemos responsabilidades del Estado”.

En esa línea, cuestionó a Larreta, luego de que la líder del PRO, Patricia Bullrich, lo criticara. “Si al Jefe de Gobierno lo pinchan y le dicen que no tiene carácter y sale la otra a chicanearlo por televisión entonces manda camiones a mi casa. No sea ridículo Jefe de Gobierno, así no se demuestra la autoridad, créame. La autoridad no se demuestra con los débiles, se demuestra cuando se tiene autoridad con los poderosos”.

Cristina Kirchner hizo mención a su gobierno y al de Néstor Kirchner. “Realmente de ejercicio de la autoridad, no digo que tenga toda la experiencia, pero no es lo que está haciendo. Déjela que grite, que diga cualquier cosa. Tenemos que permitirnos disentir, estar en las antípodas pero lo único que no se puede perder es la racionalidad”, planteó.

Bullrich criticó este domingo a Larreta por hacer retroceder a la policía porteña de los alrededores de la casa de Cristina Kirchner en Recoleta. Confesó, además, que el jefe de Gobierno la llamó para que fuera a la conferencia de prensa en Parque Patricios, pero que no fue porque no la iban a dejar hablar.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

“Le dije a Larreta, yo voy si hablo. Voy si puedo poner la posición concreta de lo que creo que es importante plantearle ahí a Cristina Kirchner, en frente”, informó al canal TN. “No podemos permitir que avancen. En la ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo es oposición. Esa distinción es muy importante”, advirtió. “Ponen en duda tu gobierno”, le dijo Bullrich a Larreta.

Las declaraciones de la jefa del Pro generaron malestar en el gobierno porteño. El jefe de gabinete de Larreta, Felipe Miguel, dijo que le generan mucha desilusión estas declaraciones de Bullrich. “La Argentina necesita frente a todos estos embates la unidad de la oposición. Estas declaraciones tienen un interés personal. Son cuestiones cortoplacistas. Prioriza intereses personales por encima de los intereses de la República”, dijo Miguel, en diálogo con José Del Rio, por LN+. “La policía ha actuado con mucha firmeza”, afirmó.