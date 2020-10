Cristina Kirchner cuestionó a quienes ahorran en dólares y el uso de la moneda estadounidense para operaciones inmobiliarias Fuente: Archivo - Crédito: Télam

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de octubre de 2020 • 17:41

En un mensaje que aludió tanto a la actualidad como al pasado, al evocar a Néstor Kirchner a diez años de su muerte, la vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió hoy a la economía del país, a la que calificó de "bimonetaria", por el peso y el dólar . Un problema que, dijo, es "el más grave que tiene nuestro país".

"Es que la Argentina es el único país con una economía bimonetaria: se utiliza el peso argentino que el país emite para las transacciones cotidianas y el dólar estadounidense que el país -obviamente- no emite, como moneda de ahorro y para determinadas transacciones como las que tienen lugar en el mercado inmobiliario. ¿Alguien puede pensar seriamente que la economía de un país pueda funcionar con normalidad de esa manera?", señaló la expresidenta en su mensaje divulgado por las redes sociales.

Y añadió: "El problema de la economía bimonetaria no es ideológico. No es de izquierda ni de derecha. Ni siquiera del centro. Y no hay prueba más objetiva de esto que la alternancia de modelos políticos y económicos opuestos que se operó el 10 de diciembre de 2015. Todos los gobiernos nos hemos topado con él. Unos intentamos gestionarlo con responsabilidad, desendeudando al país en un marco de inclusión social y desarrollo industrial. Otros de orientación inversa -como el de Mauricio Macri- siempre han "chocado la calesita" con endeudamiento y fuga. Pero lo cierto es que ese funcionamiento bimonetario es un problema estructural de la economía argentina".

"La Argentina es ese extraño lugar en donde mueren todas las teorías. Por eso, el problema de la economía bimonetaria que es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país, es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina", concluyó.

El "problema estructural" que mencionó Cristina Kirchner se expresa en la manera de ahorrar de su familia. También en la de muchos funcionarios del gabinete de Alberto Fernández, entre ellos, Miguel Ángel Pesce, el hombre detrás del cepoque declaró una tenencia de 258.373 dólares repartida entre depósitos y, sobre todo, dinero en efectivo.

Máximo Kirchner es el referente del oficialismo que más dólares informó. Como herencia de Néstor Kirchner, el diputado recibió plazos fijos por casi US$3 millones que todavía mantiene. Su equivalente en pesos era, allá por fines de 2018, superior a los 106 millones, pero, devaluaciones mediante, ese número será mucho más alto en la próxima declaración jurada que presente el líder de La Cámpora y del jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos. Los datos surgen de la última declaración jurada que presentó, en la que informó bienes por 143 millones de pesos en 2019.

En medio de la investigación por la causa Hotesur, en 2016, el juez federal Julián Ercolini dispuso un operativo en la casa matriz del Banco Galicia para verificar el contenido en la caja de seguridad de Florencia Kirchner. La Justicia halló esa noche 4.600.000 dólares en una de las dos cajas de seguridad.

Conforme a los criterios de Más información