Otra señal a los gobernadores: Nación le pagó a Chaco 12 cuotas juntas del acuerdo por la Caja de Jubilaciones

CÓRDOBA.- En medio de las frenéticas negociaciones en el Senado para sacar dictamen del presupuesto 2026, el Ministerio de Economía giró $40.000 millones al gobernador chaqueño Leandro Zdero. El aliado electoral de La Libertad Avanza (LLA) recibió en un solo pago las 12 cuotas que habían acordado para cubrir parte del déficit de la Caja de Jubilaciones provincial.

Con ningún otro de los 12 distritos que tienen sistemas previsionales sin transferir, la Nación se comportó de esa manera. De ese grupo, solo Entre Ríos y Córdoba están recibiendo fondos por cautelares ante la Corte Suprema de Justicia. De hecho, el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio lo renovó a fines de octubre.

El 2 de octubre pasado, Zdero firmó con Luis Caputo y quien era su par del Interior entonces, Lisandro Catalán, un acuerdo para recibir $40.000 millones en 12 cuotas mensuales a partir de noviembre como un adelanto a cuenta del déficit previsional provincial que calculara Anses. La cancelación del pago correspondiente no se había realizado, pero el viernes le llegó un único giro por el total del acuerdo.

Buenos Aires 10nov2025 . El Ministro De Economía Luis Toto Caputo, visita el canal La Nación+ . Rodrigo Néspolo

Ese mismo día, en las planillas oficiales constan los pagos mensuales acordados con Córdoba ($5.000 millones); Entre Ríos ($6.000 millones) y La Pampa ($2.500 millones). El gobernador pampeano Sergio Zillioto fue el último en firmar a cuenta de la finalización de las auditorías de Anses hace unas semanas.

En lo que va de este mes, Chaco fue una de las provincias beneficiadas en el reparto de Aportes de Tesoro de la Nación (ATN), recibió $11.000 millones. El resto fueron Tucumán ($ 20.000 millones); Misiones ($ 12.000 millones); Catamarca ($ 10.500 millones); Entre Ríos ($ 7.000 millones); y Salta ($ 6.000 millones).

Anticipo financiero

Además, en marzo -después del acuerdo electoral- Nación hizo un anticipo financiero de $120.000 millones para Chaco. El decreto que lo autorizó señala que la provincia “se ve impedida, en forma transitoria, de atender financieramente” ciertos compromisos, por lo que resulta necesario proporcionar “soluciones inmediatas a las dificultades financieras”. El distrito viene registrando también adelantos de copartipación tanto en 2024 como este año.

El diputado chaqueño Gerardo Cipolini Soledad Aznarez

En la votación del presupuesto en Diputados, a Zdero se le desalineó el diputado Gerardo Cipolini, quien rechazó el capítulo XI que incluía la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y Discapacidad. Era uno de los votos que los libertarios contaban como seguro.

El viernes, cuando salió el giro de Economía, en el Senado -Silvana Lorena Schneider era vice de Zdero y ahora integra la cámara baja- el oficialismo intentaba encontrarle la vuelta para restituir ese segmento. No pudo hacerlo y el dictamen del presupuesto salió tal como vino de Diputados.

Ayer, en una reunión virtual con los jefes de las bancadas dialoguistas, la senadora Patricia Bullrich, volvió a fracasar en su intento de dar marcha atrás con la eliminación de ese capítulo. De ese encuentro participaron los presidentes de los bloques radical, Eduardo Vischi (Corrientes); de Pro, Martín Goerling (Misiones); de Provincias Unidas, Carlos Espínola (Corrientes); y los provinciales Edith Terenzi, Natalia Gadano (Movere -Santa Cruz), Flavia Royón (Por los Salteños), Julieta Corroza (La Neuquinidad) y Beatriz Avila (Independencia-Tucumán).

Más tarde, Javier Milei dijo que no vetará el presupuesto y que va a ajustar partidas para sostener el déficit cero. Afirmó que va a reorganizar recursos para cumplir el objetivo fiscal, “todo sin subir impuestos”.