Cristina Kirchner habló de Mandrake, pero confundió a un personaje y estallaron los memes sobre Lorna

Luego de una semana agitada dentro del oficialismo, Cristina Kirchner viajó hasta la ciudad de El Calafate, Santa Cruz, para encabezar un acto en el Cine Teatro Municipal. A pesar de comenzar con un desperfecto técnico, el evento transcurrió sin más problemas y terminó con un largo discurso de la vicepresidenta. En medio de una de las partes más serias de su ponencia, hizo referencia a un popular cómic de la década del ‘30 pero confundió a uno de los personajes y desató una catarata de memes.

A pesar de que el evento estaba dedicado a la inauguración de el Cine Teatro Municipal en la ciudad de El Calafate, Cristina decidió abrir la agenda de temas. Habló sobre la inesperada renuncia del ahora exministro de economía Martín Guzmán, halagó el programa Pre Viaje y hasta le envió una advertencia a los empresarios.

A su vez, habló de las restricciones al dólar, pero tuvo un pifie que impulsó a más de un usuario de las redes a responderle con un meme. “Si no los dejás sacar los dólares que tienen en el país se comportan como adictos. ‘Si no me dejás sacarlos por las buenas, los voy a hacer por las malas’ y hacen lo que sea. Estallan la economía del país. Cuando no pueden obligarte a devaluar, te provocan la brecha”, señaló la vicepresidenta. Y agregó: “Aunque ganen el Mago Mandrake y su amiga Lorna, el año que viene no habrá solución a esto”. Su error fue casi imperceptible para las generaciones más jóvenes, pero para aquellos que crecieron con la tira cómica resultó imperdonable. El resultado fueron múltiples memes que aclaraban que no existe un personaje llamado Lorna, sino que se llamaba Narda.

Cristina Kirchner confundió un personaje de El Mago Mandrake y llovieron los memes twitter

¿Quién es el Mago Mandrake?

En 1930, el aún estudiante universitario Lee Falk le dio vida a un personaje que muchos aficionados consideran el primer superhéroe de la historia de los cómics. Este es, nada más y nada menos, que el Mago Mandrake. Sin embargo, el escritor e ilustrador estadounidense recién pudo compartirla con el público cuatro años después, cuando encontró una editora que aceptó enviarla a los diarios.

De buenos modales, personalidad digna de un caballero y ataviado con un prolijo traje negro, el poderoso hechicero se ganó rápidamente el cariño del público. En los comienzos de su historia, sus habilidades eran principalmente realizar conjuros e hipnotizar a sus oponentes. Pero, con el tiempo, los autores le sumaron la capacidad de teletransportarse, hacerse invisible, cambiar de forma, levitar y mover objetos con la mente.

Dentro de su variopinto grupo de aliados, se destacaba Narda (a quien Cristina rebautizó como “Lorna”), la princesa de un reino llamado Cockaigne, gobernado por su hermano Segrid. Su primera aparición fue en la segunda edición de las historietas y, ya desde ese momento, se dejó en claro que sería el interés romántico de el Mago. No obstante, se casaron recién en los noventa cuando los autores decidieron darle a los fans la boda que tanto esperaban.