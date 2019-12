Cristina ingresando a declarar a los Tribunales Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

La vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, declara en indagatoria ante el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) por primera vez en el marco del juicio oral en el que se busca probar las irregularidades denunciadas en la adjudicación de 51 contratos de obra públicas viales en Santa Cruz.

Son 13 los acusados en la misma causa. Entre ellos, los exfuncionarios Julio De Vido y José López, y el empresario santacruceño Lázaro Báez.

En el inicio, la vicepresidenta electo dijo que se trata de "una clase magistral de lawfare".

"Corsarios judiciales"

"Corsarios judiciales", llama Cristina Kirchner a los fiscales de la causa y dice que Mauricio "Macri se equivocó nombrando para la Corte a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz porque Pollicita y Mahiques, estos dos muchachos, resultaron ser rapidísimos . Deberían patentar el método".

"Jueces y fiscales a la carta"

"Cae el fiscal Pollicita y nombran a un fiscal ad hoc. Un fiscal con mala fama. ¿Quién aparece? Mahiques, joven fiscal que integra lo que se denomina la familia judicial, una familia con muchos integrantes en esta justicia federal. Algunos que lo trajeron de la provincia de Buenos Aires, de ser ministro de [María Eugenia] Vidal, aterrizó sin concurso ni nada en Casación. El padre está arriba, el chico te acusa, si bien seguramente se excusan de intervenir en esos expedientes donde el hijo es fiscal. La verdad es que me gustaría ser fiscal y que mi papá sea el presidente de Casación, porque aunque se excuse en causas mías seguro alguna chance va a tener", argumentó Cristina.

Y añadió: "Le sacaron la investigación a Taiano y la delegan en Pollicita y Mahiques. Díganme si esto no es Jueces y fiscales a la carta del Gobierno".

El primo de Macri

"¿[Angelo] Calcaterra, les suena?", dice Cristina Kirchner cuando lee la lista de las constructoras que trabajaron en el Sur.

Desliga responsabilidades

"Voy a evitar dar muchas precisiones técnicas, me dijeron que ya lo ha hecho muy bien Periotti [exfuncionario de Vialidad]. El derecho administrativo es esencialmente delegativo. Es imposible estar al tanto de todo lo que pasa en cada ministerio, desde la mesa de entradas", se defiende Cristina Kirchner.

Sorteos judiciales

Cristina Kirchner duda de la transparencia de los sorteos de jueces. "De la administración de los sorteos me parece que ya es vox populi, acá en Comodoro Py, hasta una jueza de la casa lo dijo. A mi siempre me tocan los que seguramente me van a condenar. En instrucción y en la oralidad", dijo la vicepresidenta electa. Y añadió: "Fui citada por Bonadio a ocho indagatorias en una sola mañana, delicias de Comodoro Py. Esto solo ocurre acá".

Máximo y Florencia

"Ni hablar de la persecución a mis hijos, Máximo y Florencia, que cometieron un delito terrible: ser los hijos de Néstor y Cristina Kirchner. Mi hija que fue fotografiada, por supuesto fotomontaje, con cinco millones de dólares como si los hubiéramos robado, sin aclarar, por qué se pasaron buscando el dinero de la ruta del dinero k, en las Islas Caimanes, Seychelles, no en los Panama Papers. La plata estaba en el Banco Galicia, que es un banco nacional, y que pudo explicar por quó no es lavado de dinero, que no salió del país. En esas cajas estaba la plata declarada en todas nuestras declaraciones juradas", explicó.

"En el 2003, cuando empezó la asociación ilícita, Florencia tenía 12 años. Se fue de Olivos con 25 años, una hija y bueno, un procesamiento", dijo.

Espionaje y escuchas ilegales

Apuntó contra el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, y director de la oficina de escuchas. "Irurzun te escucha y te mete preso. Con la Dajudeco te escuchan una conversación de una exprtesidenta con un exsecretario, Parrilli, se difunden y hay medios que anuncian hoy gran función hoy, las conversaciones de Cristina y Oscar Parrilli" sin que a ustedes, responsables de esta casa se les mueva un pelo. No se les ocurre que estas escuchas dependen de ustedes", señaló la expresidenta.

Bonadio y las tarjetas de crédito

Cristina Kirchner dice que el juez Claudio Bonadio les prohibió a ella y sus hijos tener tarjeta de crédito y que solo pueden tener de débito. "Nos desapoderaron de todo, alquileres de inmuebles, nada.. no percibimos absolutamente nada", cuestionó.

Contra Bonadio y Ercolini

"Tampoco sería justo cargar las tintas sobre Ercolini o Bonadio porque son dos jueces de grado que si son injustos deberíamos tener un sistema de alzada de primera instancia, de Casación y de la Corte para resolver. Se llegó a obligar a jueces a tomarme declaración sin tener elementos de prueba en los expedientes", dijo Cristina Kirchner.

Jefa de una asociación ilícita

"Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas. No sé como tuve tiempo para gobernar porque me las pasaba armando asociaciones ilícitas. Ya no soy la jefa de una banda de un empresario de la construcción. Ahora soy jefa de la banda de todos los empresarios de la construcción", dijo Cristina, con ironía, sobre la acusación.

Contra Laura Alonso y Mariano Federici

"El rol de Laura Alonso, no abogada que asume la OA merced a que se modificó por decreto una ley".

"Federici es un ex funcionario del FMI, yo sé que puede haber impugnaciones ideológicas, dogmáticas, políticas, no me parece sinceramente que esto sea lo reprochable. pero el señor Federici viene del HSBC, una entidad financiera que ha sido perseguida internacionalmente por lavado de dinero.Es más, en EE.UU. debió pagar una multa de 13 mil millones de dólares por violaciones a las normas regulatorias severas que tiene Estados Unidos. Pero además el HSBC tiene una causa aún vigente en la Argentina, que tramita el juicio oral, porque el entonces administrador de AFIP, Ricardo Echegaray, merced a intercambio de información con el gobierno de Francia obtiene datos de 4000 cuentas de argentinos y argentinas y sociedades que habían lavado dinero a través del HSBC. Ponen al frente de la UIF a quien forma parte de uno de los que evadió y lavó activos aquí en la Argentina a través del banco del cual formaba parte", argumentó la vicepresidenta electa.

El Papa y la Justicia

"Hemos escuchado las palabras de su santidad, podemos ir también al requerimiento que ha hecho el relator especial de ONU en materia de la presión que se ejerce sobre los jueces. ¿Y qué hizo el Gobierno además de presionar a los jueces? Utilizó el dispositivo del Poder Ejecutivo a través de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para iniciar causas judiciales", dijo Cristina Kirchner.

El cambio de mando

"¿Cuándo terminará el mandato el presidente Mauricio Macri? ¿Lo harán terminar a las 12 de la noche del 9 de diciembre? No. Van a ver que hubo una sola sentencia en este caso, una Presidenta que era la que tenía que terminar el mandato antes para no permitirle ir a la Asamblea Legislativa, que era donde correspondiera que yo hiciera el traspaso del mando y de la banda. Una vez más el Lawfare. Después la prensa decía que "no quiso ir a entregar", y quedó la leyenda: Cristina no quiso entregarle a Macri los atributos del poder. No me dejaron, yo quería ir a la Asamblea, y entonces asumió un presidente previsional [Pinedo], que no fue votado, presidente por 12 horas".

Mensaje a los jueces

Cristina Kirchner, al Tribunal, insistiendo en la importancia de televisar la indagatoria: "¿No les parece que tiene impacto, que la vicepresidenta de la República Argentina esté sentada en el banquillo de los acusados, acusada de ser jefa de una asociación ilícita? ¿No les parece que es importante?". Se los dijo mirándolos a los ojos.

Lawfare

En el arranque, Cristina Kirchner, que pidió un agua por una "fuerte bronquitis", dijo: "Esto a lo que estamos asistiendo hoy aquí es una clase práctica del lawfare. Voy a comprar números de lotería porque tengo una suerte cuando se sortean jueces. Siempre me tocan Bonadio o Ercolini".

E insistió con lo del plan mediático-judicial: "Esto es un expediente mediático,no judicial. la opinión pública después solo espera la confirmación de lo que escuchó durante meses y años en los programas de televisión. Está científicamente demostrado que esto es así".

Sin TV: nuevo rechazo al pedido de Cristina

El tribunal rechazó el recurso de Cristina para que revisaran la decisión sobre la televisacion. El voto de los jueces Gorini y Basso dice que los argumentos que invocó la defensa "carecen de entidad suficiente". El secretario del tribunal lee la resolución.

Arrancó la audiencia

Gabriel Palmeiro, abogado de Julio De Vido, pide la palabra en el inicio de la audiencia. Cuestiona uno de los argumentos con los que el tribunal le negó la transmisión en vivo a Cristina Kirchner. Dice que no lo considerarían inequitativo respecto de su defendido. La defensa de Nelson Periotti (exVialidad) toma la palabra y dice que coincide con Palmeiro.

Comienzo con retraso

Cristina Kirchner ya está dentro de la sala de audiencias. Está sentada en la tercera fila junto a su abogado, Carlos Beraldi. Los jueces ingresaron a las 9.52. El inicio estaba previsto para las 9.30.

Llegada a Comodoro Py

A las 9.37, Cristina Kirchner llegó a los tribunales a bordo de un Toyota color gris. Su abogado Carlos Beraldi la esperó en una de las puertas laterales al Palacio.

La llegada de Cristina a los Tribunales 00:23

