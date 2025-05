Cristina Kirchner llamó a una reunión urgente del PJ: preocupa un “efecto dominó” por los planes de Kicillof

Cristina Kirchner todavía considera que la elección desdoblada en la provincia de Buenos Aires es un error. Lo dijo antes que el gobernador Axel Kicillof avanzara en ese sentido. Eso posiblemente planteará otra vez esta tarde, a las 18, cuando reúna a dirigentes del Partido Justicialista (PJ) en la sede de Matheu. Se ilusiona con que todavía está a tiempo de que el mandatario bonaerense vuelva sobre sus pasos.

El encuentro, convocado el fin de semana, será para hacer un "análisis electoral". Dicen cerca de la expresidenta que hay preocupación en algunos gobernadores peronistas y dirigentes provinciales por el arrastre negativo que podría caerles en la elección nacional del 26 de octubre, si el 7 septiembre hay un mal resultado en las elecciones provinciales bonaerenses.

Pese a que Kicillof ya oficializó el desdoblamiento y se mantiene inamovible en esa línea, el kirchnerismo considera que legalmente todavía está autorizado para reflexionar y volver para atrás. “La ley lo asiste”, aseguran y así suman presión sobre el mandatario.

Influyó en que se haya retomado el tema del calendario electoral lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires -con el triunfo del vocero Manuel Adorni por tres puntos sobre Leandro Santoro, que aglutinó a las vertientes más importantes del justicialismo-. Seguramente también la definición del lunes de los libertarios y Pro, de ir juntos para enfrentarlos en su bastión histórico.

Algunos aventuran que esta tarde, después de la palabra de Cristina Kirchner y de algunos referentes provinciales que llegarán a la reunión, el mensaje del PJ será ese: que hay que finalmente unificar los comicios en territorio bonaerense.

Cristina Kirchner preside el Partido Justicialista PJ

Esa es la postura de la expresidenta y de los suyos, que se mantienen con cierta cautela para no anteponerse a ver qué dicen otros dirigentes que se juntarán en Matheu, no referenciados en el liderazgo de Cristina, aunque siempre la opinión de la jefa partidaria es la que pesa más. Entre los asistentes que no se reconocen como alineados directamente a ella estará Juan Manuel Olmos, quien ideó la campaña porteña.

Remarcan en el kirchnerismo que justamente después de los comicios en la Capital el espanto ante la derrota se acrecentó y por eso tomó más forma el boicot a la estrategia trazada por el gobernador junto a sus dos principales espadas, su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y su ministro de Desarrollo, Andrés Larroque, de los más cuestionados en las filas K. Ese domingo 18 de mayo, con el desdoblamiento que instrumentó Jorge Macri, se impusieron los libertarios pese a que los peronistas iban unidos con algunas escisiones menores y además hubo una participación que apenas pasó el 50%.

Axel Kicillof con Andrés "Cuervo" Larroque, que trabaja en su estrategia de construcción política

“Existe una preocupación que hasta ahora no estaba en foco, pero que captó la atención desde lo que pasó en la Ciudad. Hay dirigentes que ponen una duda amarilla sobre lo que puede ocurrir en la Provincia -tanto una derrota como una victoria- y hay una preocupación sobre el resto, con compañeros que están en alerta porque si tenemos un traspié en la Provincia eso podría llevar a un efecto dominó en los otros territorios”, explicó una fuente del kirchnerismo a LA NACION.

Cristina Kirchner consideró desde un primer momento que Kicillof desdobló para despegarse de ella y jamás le creyó sus alegatos operativos, sobre que votar el mismo día con dos sistemas distintos -boleta de papel para cargos provinciales y boleta única, para nacionales- sería un incordio. En La Plata siempre lo negaron y dijeron también que los intendentes rogaban que se hiciera dividido en dos jornadas.

“Hubo muchos llamados de provincias del interior -como La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa- para advertir que hay una alerta desde lo que pasó en la Ciudad”, refieren en las terminales K, en tanto Kicillof se prepara para su acto-lanzamiento el próximo sábado 31, cuando presentará oficialmente su fuerza, el Movimiento Derecho al Futuro, y se mostrará como conductor de un sector del progresismo.

El próximo sábado 31 nos encontramos en el Plenario, en Movimiento y Derecho al Futuro.

Sumate a los talleres temáticos en: https://t.co/brmKxrg6kt pic.twitter.com/aI78e1bBLC — Movimiento Derecho al Futuro (@MOVIMIENTODAF) May 23, 2025

Las declaraciones de Bianco, una “falta de respeto”

Un día después de que los libertarios y Pro confirmaran que irán juntos en terreno bonaerense para intentar arrebatarle el bastión principal al peronismo, cerca de Cristina Kirchner y en medio del torbellino insisten con que la expresidenta quiere la unidad y muestra de eso es un gesto que desliza un cercano a ella ante LA NACION. “Al gobernador se lo respeta, se lo aprecia y se lo valora”, dice, pese al diálogo cortado entre jefa política-hijo político y a las fricciones indisimulables.

Parte de esto último es que cayeron mal las declaraciones de Bianco en las últimas horas, cuando pidió una “unidad que no duela” y rechazó un “rejunte electoral“. Perlita: parece que se viene el regreso del Clio gris oscuro, el auto del ministro que se paseó por las rutas bonaerenses para la primera campaña a gobernador de Kicillof.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

“Hablar de rejunte es una falta de respeto. Tratar de rejunte a Unión por la Patria (UP), que es una alianza política exitosa, es una falta de respeto. Hay que ser muy cuidadosos, Carli tiene que ser un poquito más respetuoso de los compañeros y las compañeras”, indicaban esta mañana cerca de Cristina Kirchner.

Además, consideraban un “error conceptual” del principal ladero del gobernador entender que las condiciones para la unidad tienen que crearse porque todavía no están dadas. “Hoy estamos unidos, con divergencias, opiniones diferentes, pataleos mediáticos, pero UP está unido”, indicaron, tal vez para hacerles más difícil cualquier intento de despegue.