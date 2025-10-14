Cristina Kirchner llamó a votar contra Milei tras las declaraciones de Trump sobre las elecciones argentinas

La expresidenta Cristina Kirchner lanzó esta tarde un llamado a votar contra Javier Milei en las próximas elecciones legislativas, luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump condicionara la ayuda financiera de su país al resultado de los comicios del 26 de octubre.

“¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!“, ironizó la jefa del Partido Justicialista a nivel nacional, pocos minutos después de conocidas las declaraciones de Trump en la reunión bilateral con Milei y la comitiva nacional en la Casa Blanca.

La frase de Trump que hizo un fuerte ruido económico y fue tomada por la oposición argentina como una comprobación de que Estados Unidos busca intervenir en el proceso electoral. “Si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos con la Argentina”, dijo el presidente norteamericano en Washington.

Trump a Milei en Estados Unidos: "Nuestros acuerdos están

sujetos a quien gane las elecciones”.



¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer! pic.twitter.com/sNUSonzVpe — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 14, 2025

Ante una pregunta de LA NACION, Trump condicionó el apoyo financiero a la Argentina -sellado con el Departamento del Tesoro- al resultado de las elecciones. “El plan puede fallar, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance. Todo puede fallar”, respondió sobre si le preocupa que el plan de auxilio al país pueda salir mal.

Noticia en desarrollo