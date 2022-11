Cristina Kirchner pidió apartar a la jueza Capuchetti y sus abogados dijeron que no investigó a fondo el atentado

escuchar

Con una exposición que tuvo su parte técnica y su parte política, los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, que representan a Cristina Kirchner como querellante en la causa por el intento de asesinato que sufrió hace casi tres meses, se presentaron hoy ante la Cámara Federal para pedir que la jueza María Eugenia Capuchetti sea apartada del caso y dieron sus fundamentos ante el juez Leopoldo Bruglia, que deberá resolver sobre el planteo.

“No tenemos suerte en este edificio [los tribunales de Comodoro Py] pero acá estamos”, dijeron con humor los abogados antes de ingresar a la sala de audiencias. Primero expuso ante Bruglia, durante casi una hora, el abogado Marcos Aldazábal, que respondió a los fundamentos del informe que hizo Capuchetti cuando rechazó su recusación. El abogado dijo que la jueza demostró a lo largo de la investigación una falta de iniciativa y parcialidad.

“Es un cúmulo de actuaciones que han llevado a que nuestra representada y nosotros hayamos perdido la confianza en la jueza si se sigue investigando como se está investigando”, dijo. “Las irregularidades comenzaron al principio, cuando vimos que se había perdido el contenido del celular de Sabag Montiel. Tuvimos el error de confiar en que esas irregularidades se trataban de errores aislados y que luego se corregirían pero luego las actuaciones siguieron y pasaron a ser una constante”, siguió Aldazábal.

Cuestionó que no fue investigada en la causa la conducta de la Policía Federal Argentina (PFA), la fuerza que fue responsable en un principio del peritaje del celular de Fernando Sabag Montiel, y también dijo que se ignoró la responsabilidad de esa fuerza cuando se demoró el operativo de detención y de intervención de las comunicaciones de Brenda Uliarte. Aldazábal apuntó contra uno de los fundamentos de Capuchetti, quien dijo que la conducta de la PFA era investigada por el propio Ministerio de Seguridad a través de un procedimiento adiministrativo.

Luego reprochó, como dijo la vicepresidenta ayer en el hilo que difundió en Twitter, que la mayoría de las medidas de prueba sugeridas por la querella no fueron realizadas y dijo que Capuchetti no agotó todas las líneas de investigación posibles. El abogado dijo además que Capuchetti no leyó en profundidad los mensajes extraídos de los celulares de los imputados, y que tampoco avanzó correctamente en los secuestros de dispositivos de otros personajes que, según el criterio de la querella, son sospechosos.

Se refirió a la línea de investigación que surgió de la declaración testimonial de Jorge Abello, el asesor del diputado kirchnerista Marcos Cleri, quien se acercó espontáneamente a declarar a la Justicia y dijo que había escuchado una conversación en el bar Casa Blanca -que se encuentra frente al Congreso- una conversación entre el diputado Gerardo Millman y dos mujeres, en la que supuestamente Millman decía: “cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.

La querella cuestionó que la jueza no ahondó debidamente en comprobar si los dichos de Millman fueron ciertos y si efectivamente viajó a la costa. Y dijo que tampoco se ahondó en el supuesto vínculo entre Millman y Hernán Carroll, el líder de Nueva Centro Derecha (NCD) que intercambió mensajes con brenda Uliarte y con Sabag Montiel. Criticó a la jueza por no haber secuestrado los dos teléfonos de Carroll sino uno solo.

Después de que expusiera Aldazábal, el abogado José Manuel Ubeira se encargó de la parte política del planteo y lanzó una suerte de amenaza: dijo que si a Cristina Kirchner le sucede algo la responsable será la jueza.

“El doctor Alzabábal, yo y Cristina Fernández de Kirchner decimos que si nos frustraron la posibilidad de la prueba es porque había gato encerrado”, dijo Ubeira “No podemos tolerar de ninguna manera que la jueza siga siendo la jueza de esta causa. El mensaje que se da es que matar a un vicepresidenta en la argentina no tiene costo”, siguió.

Y habló del año electoral: “No sabemos si ella se va a presentar pero sí sabemos que el próximo año ella va a hacer campaña, el hijo va a caminar las calles en campaña y tiene una hija que quedó profundamente dañada por la actividad del edificio y no sale de su casa. Pensamos que s una mujer empoderada pero es una viuda que tiene dos hijos. Este es el panorama que tiene el país en el que vive”.

“Es bueno que el fuero federal tome la debida nota de que si exponemos a esta persona y a su familia y el día de mañana hay un atentado porque estos animalitos están tan tranquilos, alguien se va a tener que hacer responsable. Y la primera responsable va a ser la doctora Capuchetti”, advirtió. “Apartar a la Doctora Capuchetti podría ser una solución”, fueron las últimas palabras de su exposición.

