Cristina Kirchner se sacó una foto en su despacho del Senado, mientras Martín Guzmán defendía el acuerdo con el FMI

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, se volvió a mostrar activa en su despacho del Senado tras el ataque que recibió en su oficina el jueves, mientras se trataba el acuerdo con el FMI. Hoy, en el mismo momento en que Martín Guzmán defendía el acuerdo con el organismo [que deberá tratarse en el recinto de la Cámara alta que ella preside], Kirchner recibió a la alcaldesa de Barcelona junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. También este lunes, la vicepresidenta difundió otro video de los piedrazos que recibió su oficina cuando el proyecto que defendía Guzmán era tratado en la Cámara de Diputados.

Este lunes, Guzmán, respondió preguntas de los senadores junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur. El acuerdo de facilidades extendidas tiene media sanción y el oficialismo, dividido, se apresta a dar la discusión en el Senado en breve.

Vale recordar que “Wado” De Pedro pertenece a La Cámpora, agrupación liderada por Máximo Kirchner, que se expresó en contra del proyecto de acuerdo impulsado por el ministro Guzmán. Todos los diputados de ese espacio rechazaron el acuerdo en la Cámara Baja. Wado es, además, el que protagonizó la renuncia masiva de funcionarios kirchneristas tras la derrota electoral de 2021 y una carta pública muy crítica de Cristina Kirchner contra el gobierno de Alberto Fernández.

Máximo Kirchner, Wado de Pedro y Sergio Massa en la cámara de Diputados Fabián Marelli - LA NACION

En su despacho del primer piso, Cristina Kirchner recibió este lunes a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau Ballano, quien se encuentra de visita oficial en Buenos Aires. Se trata de la primera mujer elegida para ese cargo en Barcelona, al que llegó en 2015. En 2019 fue ratificada para continuar por cuatro años más.

En esta actividad, acompañaron a la vicepresidenta el ministro del Interior y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Adolfo Rodríguez Saá. Del encuentro participó además el diputado por Barcelona, Gerardo Pisarello, quien nació y estudió en Tucumán y luego emigró hacia España, según informaron fuentes de la presidencia del Senado.

Cristina Kirchner mostró cómo quedó su oficina en el Senado tras los destrozos y criticó al FMI

Cristina Kirchner apareció un día después de los piedrazos a su oficina, para mostrar en un video editado cómo había quedado su oficina y para cuestionar, también, el acuerdo con el FMI que firmó en 2018 Mauricio Macri. Todavía no se pronunció sobre el que lleva adelante el Gobierno, pero todo indica que la línea discursiva blanquea lo que antes hizo su hijo Máximo, que no sólo votó en contra del programa de facilidades extendidas sino que no dio quórum para que el Frente de Todos pudiera sesionar en Diputados. En el Senado, tal como publicó LA NACION, habrá libertad de acción para el bloque oficialista, que tiene una profunda división.

En medio de esas divisiones, el Frente de Todos quiere evitar que haya una fractura. “Se decidió dejar en libertad de conciencia para que cada senador vote según su leal saber y entender y que se respete el voto de cada uno, sin críticas ni reproches, para evitar la fractura del bloque”, dijeron desde la bancada.