Cristina Kirchner y Sergio Massa se mostrarán juntos en un acto por los 40 años de Malvinas

En medio de las especulaciones acerca del futuro del Frente de Todos, la vicepresidenta Cristina Fernández compartirá este sábado un acto conmemorativo por los 40 años de la guerra de Malvinas con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Ambos se mostrarán juntos en el salón Azul del Senado para entregar diplomas de distinción a los excombatientes que actualmente trabajan en el Congreso.

Ahora el Congreso de la Nación, iluminado con los colores de la Patria, acompañando la vigilia en las vísperas de los 40 años de Malvinas. pic.twitter.com/j7GIjwItyh — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 1, 2022

Será una cita enmarcada en otro gesto de relevancia política: este viernes, Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley en Diputados que, según indica su texto, “busca jerarquizar el programa nacional de PAMI destinado a garantizar el derecho a la salud de nuestros veteranos de Guerra de Malvinas y a su grupo familiar, dando continuidad al proceso de reparación histórica que inició el entonces presidente Néstor Kirchner”. La iniciativa cuenta con la firma de una decena de legisladores oficialistas. Entre los primeros nombres, figuran el propio Massa y la diputada del Frente Renovador, Cecilia Moreau.

Cristina Kirchner y Alberto Fernandez Fabián Marelli / LA NACION - Archivo

Por otro lado, pese a que fue invitada, Cristina Kirchner no tiene previsto concurrir a la celebración que encabezará Alberto Fernández a partir de las 12 en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, cuya sede se encuentra en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, en el predio de la exESMA, para rendir homenaje a los soldados caídos. Ambos se mostrarán separados, pese a que el lema central de las celebraciones oficiales para honrar a los caídos y reconocer a los veteranos de guerra es “Malvinas nos une”.

En la vigilia por los 40 años de la gesta de Malvinas, el Congreso Nacional se ilumina con los colores de la Patria para recordar, reconocer y homenajear a nuestros héroes y heroínas.

Ayer, hoy y siempre #MalvinasArgentinas 🇦🇷 pic.twitter.com/5K9DWQPYM0 — Sergio Massa (@SergioMassa) April 1, 2022

El Presidente reiteró el reclamo por la soberanía argentina de las islas Malvinas en una entrevista que concedió a la cadena televisiva de la BBC. Fernández remarcó que las islas fueron usurpadas y que los británicos “no tiene ningún derecho” sobre el territorio. “Yo creo que la razón siempre vence y nosotros tenemos la razón. En algún momento la razón va a predominar. No tenemos ni la fuerza, no tenemos los trasatlánticos, no tenemos la artillería, no tenemos los aviones, no tenemos las armas nucleares que el Reino Unido trajo en aquel entonces a circular por el Atlántico Sur. Pero lo que tenemos es la razón”, sostuvo el primer mandatario.