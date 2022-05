Críticas al mensaje del cardenal Mario Poli en el tedeum por no priorizar la grave crisis social

Voces de la oposición y también dentro de la Iglesia lamentaron que la grave crisis social, con una pobreza que afecta al 43,8% de la población, según las mediciones de la Universidad Católica Argentina (UCA) no haya sido el eje central de la homilía del arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, en el tedeum que encabezó en la Catedral por el 25 de Mayo. Algunos consideraron insuficiente la advertencia de “tensiones que parecen repetir crueles enfrentamientos”.

Con el presidente Alberto Fernández frente al altar, el mismo día en que Cáritas convocó a su colecta anual, para enfrentar una crisis que no cede, Poli hizo gala de su estilo moderado y centró su mensaje en la necesidad del diálogo y acuerdos políticos por el bien común.

“Fue muy light... los tiempos que corren son más desafiantes”, describió un dirigente social de la Iglesia, al señalar que se trató de un “mensaje sin acentos, ni propuestas, cuando el país enfrenta el desafío de la pobreza, la inflación y la marginalidad”.

“La pobreza y la indigencia se han ensañado con nuestros compatriotas. Los números de la pobreza hablan por sí solos y cada número tiene un rostro, una historia de sufrimiento y desesperanza que tenemos que revertir”, fue el diagnóstico del obispo de Quilmes y presidente de Cáritas, monseñor Carlos Tissera, al convocar al aporte solidario de la colecta, los próximos 11 y 12 de junio.

El año pasado, la ayuda de Cáritas en alimentos y en programas de desarrollo humano integral llegó a 700.000 personas, para lo cual destinó $1300 millones. Ese año, la colecta reunió $218,6 millones, un 73,3% más que el año anterior, lo que refleja más sentido solidario, pero también, el efecto de una creciente inflación.

El alivio y la buena recepción que el mensaje de Poli generó en el gobierno nacional alimentaron miradas de desconfianza y sembraron sospechas de un acuerdo oculto con la Casa Rosada. Pero fuentes eclesiásticas y políticas –incluso de la anterior gestión macrista- negaron cualquier posibilidad de intercambio o negociación. “Es un mito que el mensaje del cardenal se anticipa al Presidente. Durante los cuatro años de nuestro gobierno no fue así”, aseguró un excolaborador del entonces presidente Mauricio Macri.

Deslizó, en tanto, que “quizás, por una cuestión de cortesía, se le entregó una copia del mensaje al Presidente minutos antes de que comenzara el tedeum”. Y sentenció: “Es una lectura muy ombliguista decir que se metió en la interna oficialista. Les habló a todos, a la dirigencia en general”.

La diputada nacional Paula Oliveto (Coalición Cívica) cuestionó en Twitter el mensaje del arzobispo. “Siempre supe que los curas de las parroquias, en los barrios, eran los que podían interpretar mejor el sufrimiento del pueblo. Hoy [por el miércoles] lo comprobé con las palabras de Poli. Tan locuaces con Macri, tan medidos con Alberto. Que lejos están algunos de las enseñanzas de Jesús”.

Los mensajes de Poli en los tedeum a los que asistió Macri en sus cuatro años de gobierno giraron en torno del llamado a “un gran pacto nacional sin intereses sectoriales” (2019), el respeto “a las dos vidas”, durante la discusión por el aborto (2018), la afirmación de que “buena parte del pueblo no se siente invitado a festejar porque carece de lo necesario para una vida digna” (2017) y los reclamos por una mesa de diálogo y que “se atienda más a los pobres” (2016).

Algunos en las redes sociales contrastaron el mensaje de Poli con la recomendación del arzobispo de Salta, Mario Cargnello, a Macri, cuando en septiembre de 2019 le dijo: “Mauricio, has hablado de pobreza, llévate el rostro de la pobreza”.

El vínculo con Francisco

Los críticos de la homilía de Poli, sin embargo, no se ponen de acuerdo. Mientras unos interpretan que el mensaje que consideran light de Poli responde a recomendaciones del papa Francisco de evitar confrontaciones con el Gobierno, otras voces dentro de la Iglesia indican que el cardenal Poli “no juega en sintonía con Roma, ni es un títere de allá”. En ese sentido, la auditoría del Vaticano que derivó en observaciones al arzobispo por el manejo administrativo y económico de la arquidiócesis podría haber dejado heridas.

“Fue una homilía demasiado blanda y componedora en un momento tan peculiar de la Argentina. Parecía que había un deseo explícito de no confrontar”, declaró a CNN Radio el director de la revista Criterio, José María Poirier, uno de los analistas más lúcidos del mundo eclesiástico.

“A mí me gustó. Y a un par de amigos, también. Estoy harto de los sermones políticos. Tampoco podés usar sistemáticamente la homilía del tedeum para lavarle la cabeza al Presidente, cualquiera sea. Dijo lo que tenía que decir en su estilo pastoral”, reflexionó una fuente eclesiástica a LA NACION.

Otra fuente cercana al terreno social de la Iglesia consideró que “el problema argentino constituye un momento crucial y no se restringe a tensiones en el gobierno. Es un año no electoral, por lo que los temas del pueblo de Dios deben estar en la agenda de la iglesia: pobreza, informalidad, inflación, jóvenes sin educación y los populismos de derecha o de izquierda”.

El pensamiento de una diputada opositora transmite una mirada comprensiva hacia el arzobispo. “En una época de mucha conflictividad social, Poli -fiel a su estilo- eligió no entrar en la grieta y no sumar más combustible a la situación general. Fue prudente y priorizó una actitud constructiva y no la crítica esperada que lo iba a llevar a ser rehén de esa grieta, que no conduce a la unión de los argentinos”.

Un contraste con la homilía de Poli fue el mensaje del arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Eliseo Martín, quien también aludió a la necesidad de un diálogo, pero trazó un afligente cuadro social. “Pareciera que estamos más enfrascados en las luchas por el poder en vez de abocarnos a salir de este estancamiento y deterioro, mediante los acuerdos políticos y sociales sobre puntos básicos de un camino común. Entre la gente predomina el cansancio y el desencanto sobre la política y el modo de llevarla adelante”, afirmó.