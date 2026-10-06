Cuadernos de las coimas: avanza un acuerdo para evitar la difusión de datos personales durante el juicio

La audiencia de este martes del juicio por los Cuadernos de las Coimas cerró con un pedido de las partes que, a diferencia de veces anteriores, generó cierto consenso. Solicitaron no exhibir datos personales como números telefónicos durante el debate del próximo jueves, algo que la fiscalía entendió como “correcta”.

En la próxima jornada del juicio está previsto que declaren nueve testigos y que, entre otros temas posibles, el foco esté en los cruces telefónicos. Por ese motivo, las defensas se anticiparon y solicitaron que se adoptaran medidas para no mostrar datos personales, como por ejemplo, los números de celular y sus respectivos titulares de las personas investigadas y de posibles terceros que no sean foco de la pesquisa.

“Me parece muy correcta la medida”, consideró la fiscal Fabiana León. Durante su alocución agregó que le parecía un “exceso” evitar el ingreso a la sala de audiencias, pero se manifestó de acuerdo con evitar exhibir números de teléfono de personas que no están vinculadas a la causa. “Y respecto de las personas que están imputadas en la causa y que están siendo juzgadas, no tiene ningún sentido exhibir sus datos como es justamente su número de teléfono”, completó.

Fabiana León, la fiscal del caso cuadernos Fabían Marelli

El presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, dijo que “no se verifica ninguna circunstancia” que inhabilite la transmisión de la audiencia. También sostuvo que se puede adoptar alguna medida “que impida que los teléfonos trasciendan”.

Más allá de que todavía se desconoce qué medida puntual será adoptada en la audiencia del próximo jueves, el consenso alcanzado entre las partes del juicio deja de manifiesto la sensibilidad que existe en el material publicitado durante las audiencias, en las que se exhibieron fotos y videos de allanamientos en domicilios particulares.

Imágenes del allanamiento en una de las casas de Cristina Kirchner en el sur

La semana pasada fue el turno de los allanamientos en Santa Cruz en domicilios de la familia Kirchner, con los videos de la puerta “dura” en El Calafate, algo que fue mencionado como bóveda.

Y antes de eso, el 17 de septiembre, se habían transmitido los videos del allanamiento en el domicilio de Recoleta donde vivió Cristina Kirchner. Las defensas se opusieron a que el tribunal mostrara la totalidad del material, los jueces pasaron a deliberar y finalmente avalaron la exposición.

El momento del allanamiento al departamento de Cristina Kirchner

El video, cuya exhibición había sido solicitada por la fiscal León, se reveló solo parcialmente, luego de la declaración de Juan Carlos Barrales, el comisario que estuvo al frente del operativo en el domicilio de la expresidenta en el barrio de Recoleta.

“Había una puerta blindada en lo que nosotros supusimos que era la habitación matrimonial, o la que ocupaba la señora, porque había almohadones con las iniciales del doctor Néstor Kirchner y de la expresidenta”, dijo entonces Barrales.

De esta manera, el próximo jueves será el turno de nueve testigos y se espera que la audiencia verse sobre información proveniente de los teléfonos de los imputados. Durante este martes no se especificó puntualmente sobre qué celulares ni sus propietarios.

El dueño del grupo EMEPA, Gabriel Romero Hernán Zenteno - LA NACION

La primera audiencia de esta semana, además, contó con la declaración de un vigilador privado que trabajaba en un edificio de la avenida Alvear. Se trata de Damián Ignacio Jerez, quien relató que allí vivía la familia Romero.

Precisamente, Gabriel Romero es uno de los arrepentidos en la causa. Según indicó el testigo Jerez, él observó cómo un tal Poblete ingresaba al edificio con un “Audi negro”. En ese sentido, el expediente también posee a Rodolfo Poblete como imputado colaborador.

Romero y Poblete representaron a Emepa. La empresa formó parte de un consorcio con Jan De Nul, que estuvo al frente de la concesión de la hidrovía.

Por su parte, Romero había confesado que pagó coimas por el decreto de Cristina Kirchner para renovar la concesión de la hidrovía y que le abonó 500.000 dólares a Ricardo Jaime. En tanto, Poblete dijo que fue el encargado de entregarle dinero a Roberto Baratta, por la renegociación del plazo de la concesión, tras seguir instrucciones de Romero.