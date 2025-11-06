Cristina Kirchner, sobre el juicio Cuadernos de las Coimas: “Hoy empieza otro show”

La expresidenta Cristina Kirchner habló este jueves por la mañana minutos antes del arranque del juicio por los Cuadernos de la Coimas, en el que es una de las principales implicadas. En su descargo, volvió a denunciar que la Justicia busca montar “otro show” -el primero, según su lógica, fue la causa Vialidad- para supuestamente evitar su liderazgo político y distraer de lo que pasa en la Argentina con el gobierno de Javier Milei.

Convertida en una acérrima usuaria de las redes, la líder del Partido Justicialista (PJ) tituló: “Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py”.

“Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención”, sostuvo.

Desde San José 1111, donde cumple su condena a seis años de prisión en el marco de Vialidad, dijo que los Cuadernos de las Coimas son “un circo” que no sigue un “calendario judicial” sino un “calendario político”.

“Mantuvieron la ‘operación cuadernos truchos’ en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta. Y ahora arranca, justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste. Así es que llegamos a este escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1500 veces y ‘arrepentidos’ a los que más bien habría que llamar ‘extorsionados’“, marcó la expresidenta, que así buscó desacreditar el devenir de la causa en la que está imputada junto a otros 86 exfuncionarios y empresarios.

“Y si no me creen a mí, pregúntenle al actual ministro de Justicia de Milei, Mariano Cúneo Libarona, que en 2018, como abogado defensor de uno de los empresarios detenidos y extorsionados, dijo que su defendido ‘si no sale en libertad en breve lapso, va a mentir y va a involucrar a alguno’. En ese momento sostuvo: ‘Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente, quedás preso’. Textual”, añadió. En ese momento, Cúneo Libarona era defensor del empresario Sergio Taselli y pronunció esas palabras a las que hizo referencia Cristina Kirchner en Radio La Red.

“No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar. Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos, pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar en los próximos meses", dijo también la exmandataria.

Por último, escribió una posdata, tal como repitió en este último tiempo en todos los mensajes que deja en X. “P/D: Mientras tanto, de la mano de Caputo [por el ministro de Economía] y el JP Morgan avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vio, ni verá, pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones", sostuvo para cuestionar el presente económico del gobierno de Milei y los vínculos de esta administración con Estados Unidos.

En tanto, y con ironía, concluyó: “Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio. Y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor. La plata no alcanza y trabajo no hay".

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 6, 2025

La expresidenta se conectará al juicio de manera online desde San José 1111. El caso Cuadernos, en rigor, son seis causas conexas y cada una tiene un auto de elevación a juicio donde se narran los hechos según la óptica del fiscal que investigó el caso, Carlos Stornelli. También se leerá la evidencia y se formulará la acusación para cada uno de los implicados.

Este expediente se inició por una investigación periodística de Diego Cabot en LA NACION, en la que publicó las anotaciones que hizo el chofer Oscar Centeno sobre supuesta corrupción durante el kirchnerismo.