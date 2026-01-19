El sello político de Kicillof se expande fuera del territorio bonaerense y se desmarca del kirchnerismo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su entorno, manejan con pies de plomo el operativo nacional que el mandatario necesita implementar para apuntar a una candidatura presidencial en 2027. El instrumento para esa carrera es el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el sello político que el gobernador lanzó como marca distintiva propia en la interna del peronismo que lo enfrenta con Cristina y Máximo Kirchner. Si bien Kicillof y su círculo de mayor confianza no pusieron en marcha un despliegue oficial de ese movimiento político por las distintas provincias del país, en varias de ellas comienzan a dejarse ver dirigentes que tejieron lazos con la tropa bonaerense del gobernador y prevén jugar en su equipo electoralmente.

El desembarco de Kicillof como un candidato nacional fue uno de los temas que se abordaron en una reunión informal que el gobernador encabezó en Villa Gesell, el miércoles pasado. En el club de golf de esa ciudad balnearia, y con la presencia de intendentes de la zona y algunos del conurbano bonaerense, se desarrolló un encuentro en el que se abogó por “consolidar el MDF y el armado de una alternativa nacional”, según resumió a LA NACION uno de los presentes en la cumbre política.

“Por el momento, no hay ninguna filial. El MDF no habilitó personerías aún; sí dejamos que desarrolle su camino todo aquel que se sienta interpelado”, afirmó a este diario una fuente de confianza de Kicillof.

A pesar de no autorizar de manera oficial el despliegue territorial del MDF en las provincias, Kicillof suma aliados en distintos territorios, mientras que en otros su figura aún no alinea a ningún referente de peso.

El sello político de Kicillof participó de numerosas marchas contra el presidente Javier Milei

A mediados de diciembre pasado, en Jujuy y con la ministra de las Mujeres bonaerense, Estela Díaz, al frente, se inauguró una sede partidaria del MDF en la capital provincial. Se trata de una casa que se decoró con algunos afiches del movimiento y fotos de Kicillof. El resultado del desembarco en Jujuy generó cierta incomodidad en las propias filas del kicillofismo debido a la forma en que se lo comunicó. Puertas adentro del peronismo jujeño, que está intervenido, el acto también motivó alguna señal de disconformidad entre las múltiples vertientes que conforman el justicialismo local.

Una de las provincias en las que empieza a poner un pie el kicillofismo es Corrientes, donde tiene como aliado a Martín Barrionuevo, quien, en las últimas elecciones provinciales, ganadas por Juan Pablo Valdés, fue candidato a vicegobernador en fórmula con el exmandatario Ricardo Colombi. “Estamos aportando a esa construcción en Corrientes, con la mayoría de los intendentes y legisladores [peronistas]”, confirmó Barrionuevo a LA NACION.

En la provincia de Chubut hay otro núcleo de aliados kicillofistas. En esa corriente se anota la agrupación Nuevo Espacio Peronista, que tiene como referente al exministro de Agricultura nacional Norberto Yauhar. También se muestra cercano el sindicalista de Comercio Alfredo “Negro” Beliz, que fue candidato a diputado nacional en las últimas elecciones desde una de las líneas internas del peronismo chubutense. “No está oficializado aún el espacio en Chubut, pero sí hay varios sectores que confluirían con Axel. Incluso, algunos que han estado enfrentados en las últimas internas, cuando se eligieron diputados nacionales”, indicó una fuente del peronismo chubutense que señala como interlocutora en el kicillofismo a la jefa de asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez.

En buenas relaciones con gobernadores como el riojano Ricardo Quintela y el pampeano Sergio Ziliotto, Kicillof tiene aliados potenciales también en provincias como San Juan y Chaco. En San Juan, a través del dirigente de la Juventud Peronista Juan Pablo Gómez; en Chaco, uno de los referentes locales que teje lazos con el MDF es Santiago Pérez Pons, exministro de Economía del gobierno de Jorge Capitanich y actual diputado provincial.

Durante 2024, un inicio de este despliegue kicillofista aún no oficializado estuvo a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense que es uno de los impulsores principales de Kicillof. Con el concepto de “charlas compañeras”, el exsecretario general de La Cámpora estuvo en ciudades como Paraná, Rosario y Santa Fe Capital.