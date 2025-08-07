Cuáles son los decretos firmados por Milei que rechazaron en Diputados

En una jornada intensa en el Congreso, la oposición en la Cámara de Diputados frenó una serie de decretos impulsados por el gobierno de Javier Milei, específicamente diseñados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Estas normativas buscaban reestructurar y desregular diversos organismos descentralizados, como Vialidad Nacional, el INTA y el INTI. La votación desfavorable representa un revés político significativo para la administración actual, aunque no implica la derogación inmediata de las medidas.

La Cámara de Diputados rechazó varios decretos delegados emitidos por el Poder Ejecutivo:

Decreto 461/25. Este decreto suprimía la existencia de Vialidad Nacional , sin especificar qué organismo asumiría sus funciones. El rechazo a esta medida se aprobó con 138 votos a favor, 65 en contra y dos abstenciones . El gremio vial presentó un amparo judicial contra este decreto y obtuvo un fallo favorable.

Decreto 345/25. Este decreto reestructuraba organismos culturales , entre ellos, los institutos nacionales del Teatro y de la Música a la Secretaría de la Cultura como “unidades organizativas”. El rechazo se impuso con 134 votos a favor, 68 en contra y tres abstenciones . La misma medida se aplicaba a los institutos nacionales Eva Perón, Sanmartiniano, Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas. Además, disolvía los directorios de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

El rechazo de estos decretos en la Cámara de Diputados representa un fuerte mensaje político al Gobierno. Sin embargo, el Senado debe tratar estos decretos. Si la Cámara alta también los rechaza, las medidas quedarán sin efecto. En caso contrario, seguirán vigentes.

Diputados aprueba proyecto para aumentar salarios en el Hospital Garrahan

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que declara la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica y ordena al Poder Ejecutivo aumentar los salarios en el Hospital Garrahan. La iniciativa, respaldada por la oposición, busca la recomposición de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial, incluidos los residentes. El Gobierno ya anunció que vetará la ley si se aprueba en el Senado, ya que, argumenta que rompe el equilibrio fiscal. El debate se traslada ahora al Senado.

